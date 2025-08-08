Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Byli służący opisują księcia Andrzeja jako gbura, nudziarza i "pożytecznego idiotę"

|
Książę Andrzej
Byli służący opisują księcia Andrzeja jako gbura, nudziarza i "pożytecznego idiotę"
Źródło: Joanna Stempień/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Okazuje się, że książę Andrzej nie tylko był bohaterem skandali seksualnych, bywał też wyjątkowo dokuczliwy dla królewskiej służby. W nowej biografii księcia Yorku osoby, które miały z nim styczność, opisują go bardzo negatywnie. Książę Andrzej jednak już od dawna ma zły wizerunek.

Istnieje zdjęcie, na którym Jeffrey Epstein, nieżyjący już miliarder-pedofil, oraz Ghislaine Maxwell, jego partnerka, która obecnie odbywa wyrok 20 lat więzienia za handel ludźmi, siedzą na ganku drewnianego domku. Ten domek jest wyjątkowy. Znajduje się na terenie królewskiej rezydencji Balmoral w Szkocji. Tylko jedna osoba mogła ich tam zaprosić. Pedofil Epstein znalazł się tam na zaproszenie księcia Andrzeja.

O ich kompromitującej znajomości media piszą od lat, ale z nowej biografii księcia dowiadujemy się więcej szczegółów.

"Andrzej był dla takiej żmii jak Epstein łatwą zdobyczą. Epstein go rozegrał i wykorzystał jak użytecznego idiotę. Książę dodał mu powagi i wiarygodności, zapewnił dostęp do polityków" - czytamy w książce, którą napisał Andrew Lownie, brytyjski historyk.

Kontrowersyjny książę na królewskiej uroczystości
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kontrowersyjny książę na królewskiej uroczystości

Świat

300 osób wypowiedziało się o księciu Andrzeju i jego żonie

Książka zatytułowana "Entitled - Wzlot i upadek Domu Yorków" ma premierę za tydzień. Jej autor rozmawiał z trzystoma osobami z otoczenia księcia Andrzeja i jego byłej żony, Sary Ferguson. Wiele z nich wypowiada się pod nazwiskiem.

To na przykład pracownicy Pałacu Buckingham - lokaje, pokojówki, ogrodnicy, którzy opowiadają o niedorzecznych żądaniach księcia, o wulgaryzmach, którymi obrzucał służbę. O tym, jak ludzie tracili pracę w Pałacu, bo mieli na twarzy bliznę lub pieprzyk, które obrzydzały księcia, lub dlatego, że założyli nylonowy, a nie jedwabny krawat.

Wcale nie lepsze zdanie mają o nim znajomi, współpracownicy, dziennikarze, byłe kochanki. "Nie ma nic gorszego niż siedzieć obok niego na kolacji. Opowiada upiorne dowcipy. Zgaduje, jaką bieliznę noszą inni goście. Bawią go poduszki-pierdziuszki" - to jedna z relacji.

Kiepskie poczucie humoru to nie jest najpoważniejszy zarzut. W książce dużo miejsca poświęcono miłosnym podbojom księcia, który miał prowadzić bardzo rozwiązły styl życia. Jako przedstawiciel brytyjskiej monarchii syn królowej Elżbiety dużo podróżował. Wykorzystywał swoją pozycję i spotykał się z niezliczonymi kobietami.

"W podrywaniu jest toporny. Jego ulubiona sztuczka to pocieranie twojego kolana pod stołem. Żaden z niego Casanova. Wydaje mu się, że jest zabawny, przystojny i bystry, ale nie jest. To nudziarz" - to inna opinia z książki.

Historia jak z bajki. "Aktorzy z Hollywood spadli im z nieba"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Historia jak z bajki. "Aktorzy z Hollywood spadli im z nieba"

Dariusz Szarmach

Książę Andrzej nie pełni funkcji publicznych

Książę Andrzej zachowywał się bardzo beztrosko. Dlatego służby wywiadowcze różnych państw, w tym Rosji, miały bez trudu zdobyć kompromitujące go materiały, na przykład filmy z sypialni.

Z relacji zamieszczonych w książce wynika, że z jednej strony książę opowiada rubaszne żarty, a z drugiej oczekuje szacunku, ukłonu i zwracania się do niego per "jego książęca mość'.

"Nawet gdy nad ranem w jakimś barze tańczyliśmy na stole, to i tak przedstawiał się ludziom jako książę Yorku. Bardzo imponował mu ten tytuł i chciał, żeby na innych ludziach też robił odpowiednie wrażenie" - czytamy w książce.

Z powodu skandali już od wielu lat książę Andrzej nie pełni publicznych funkcji, został też pozbawiony wojskowych tytułów. To dlatego na pogrzebie królowej Elżbiety nie mógł pojawić się w mundurze.

Najnowsza biografia tylko utrwala fatalny wizerunek księcia. Recenzent "The Telegraph" napisał, że książka jest tak krytyczna, że wręcz jednostronna. Spodziewał się nawet rewelacji o tym, że Jeffrey Epstein nie popełnił w więzieniu samobójstwa, ale że to książę zanudził go swoimi dowcipami na śmierć.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Brytyjska rodzina królewskaWielka BrytaniaJeffrey EpsteinGhislaine Maxwell
Joanna Stempień
Reporterka "Faktów o Świecie" TVN24 BiS
Czytaj także:
imageTitle
Była wiceliderka rankingu WTA wycofała się z US Open
EUROSPORT
Donald Trump
Trump potwierdza: wkrótce spotkam się z Putinem
Świat
Dwuletni palestyński chłopiec na rękach matki
"Ta wojna to nie ich wina. Dlaczego mają za to płacić życiem?"
Świat
imageTitle
Linette poznała nazwisko pierwszej rywalki w Cincinnati
EUROSPORT
Happening "Halo, ja chcę spać", zorganizowany przez Miasto jest Nasze na placu Centralnym w Warszawie
Przyszli w piżamach i kapciach. Protestowali przeciwko hałasowi w nocy
WARSZAWA
Gorąco, upał, słońce
Tu będzie upalnie. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Korona przełamała niemoc. Radomiak z pierwszą porażką
EUROSPORT
Pożar w Canakkale w Turcji wymusił ewakuację szpitala i uniwersytetu
Ogień blisko miasta. Ewakuacja uniwersytetu i szpitala
METEO
imageTitle
Popis polskich siatkarek tuż przed wylotem na mundial
EUROSPORT
Piorun, burza
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
METEO
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rozbita
BIZNES
Karol Nawrocki
"Widać, że nikt tego nie policzył". Kosztowne pomysły Nawrockiego 
Arleta Zalewska
imageTitle
Amerykanin trenuje z polską kadrą. "Mamy trzy tygodnie"
EUROSPORT
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Prace serwisowe w bankach. Utrudnienia dla klientów
BIZNES
46 min
pc
Lewandowski: rząd ma ciekawą ofertę dla osób za bogatych na socjal, za biednych na rynek
#BezKitu
GettyImages-1000209212
Spotkanie z Trumpem "to zwycięstwo Putina"
Świat
Michał Kamiński
"Mam nadzieję, że te gesty są też gestami uderzenia się we własne piersi"
imageTitle
14-letni Polak pisze historię. Ma premierowe zwycięstwo
EUROSPORT
Pożary pod Atenami
Ewakuacje niedaleko Aten, jest ofiara śmiertelna
METEO
Dariusz Klimczak
"Przykro się słucha". Minister komentuje aferę z KPO
BIZNES
imageTitle
Uwaga, supertalent. 19-letni Polak ze złotem i rekordem świata
EUROSPORT
Minister funduszy: następne transze z KPO zależą od kamieni milowych
Środki z KPO na jachty i nie tylko. "Powinniśmy sprawdzić, jaka była skala"
Księżyc nad Tatrami Wysokimi
Pełnia Jesiotrów tuż-tuż. Kiedy jej wypatrywać
METEO
WOPR
Skoczył na główkę do Wisły. Nie przeżył
Kraków
imageTitle
Znany kolarz opuści dwie imprezy mistrzowskie
EUROSPORT
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów przeniosło się do Pałacu Kultury i Nauki
WARSZAWA
Noc, chłodno, zimno, mgły
Nocą lokalnie pojawią się mgły
METEO
Władimir Putin
Te tereny chce zająć Putin. Eksperci o planach Rosji
Świat
Wjechała na chodnik, przewiozła mężczyznę na masce
Wjechała na chodnik, przewiozła mężczyznę na masce. Nagranie
Wrocław
Afera z KPO. Mapa pokazuje zaskakujące dotacje. Jak do nich doszło
Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano
Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaJan KunertGabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica