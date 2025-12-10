Logo strona główna
Fakty

Wojna w kierownictwie NBP. "Jak zawsze w PiS-ie, kłócą się o kasę"

Adam Glapiński
Wojna w kierownictwie NBP. "Jak zawsze w PiS-ie, kłócą się o kasę"
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN
Członkini Rady Polityki Pieniężnej mówi o "Bizancjum za wielką kasę", jakie prezes Adam Glapiński buduje w Narodowym Banku Polskim. Rządzi jednoosobowo. Jest na wojnie z zarządem. Trzech członków chciało uchwałą ograniczyć jego władzę. Posiedzenie zarządu zostało przez Glapińskiego przerwane.

- Oni się kłócą, kto będzie miał większą kontrolę nad Bizancjum, a nie, jak je ograniczyć - tak członkini RPP Joanna Tyrowicz oceniła styl zarządzania prezesa NBP Adama Glapińskiego. - Jest mnóstwo rzeczy, które bank realizuje tylko dlatego, że prezes tego chce. Uzasadnienie tego z perspektywy dobrostanu banku oraz dobrostanu obywateli nie istnieje - tłumaczyła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

Po drugie, Joanna Tyrowicz opisała, jakie zmiany w NBP wprowadził Adam Glapiński. - Wszystko wymieszane jest słabością do koloru złotego - oceniła. W tym kontekście opisała zmiany w wystroju siedziby NBP, które spowodowały, że ten kolor jest bardziej eksponowany.

"Bizancjum" i "słabość do koloru złotego". Tyrowicz: w NBP trwa zmiana dekoracji

"Bizancjum" i "słabość do koloru złotego". Tyrowicz: w NBP trwa zmiana dekoracji

BIZNES
Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym

Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym

BIZNES

Przerwanie posiedzenie zarządu NBP

Adam Glapiński, podobnie jak cały skład zarządu NBP, został wybrany za rządów PiS-u i za prezydentury Andrzeja Dudy. To w tym gronie nastąpił rozłam. W poniedziałek Adam Glapiński przerwał posiedzenie zarządu NBP po tym, jak część członków chciała, aby przedyskutować zmiany w regulamninie banku.

- Jak zawsze w PiS-ie, kłócą się o kasę, bo ich zawsze łączą tylko interesy. I tutaj również pokłócili się, kto komu jakie nagrody będzie wypłacał - komentował poseł KO Robert Kropiwnicki.

Nawet politycy PiS-u nie kryją, że takiego kryzysu wokół prezesa Glapińskiego nie było od lat. - Ma mechanizmy, żeby jakieś wewnętrzne kryzysy rozwiązywać. Kluczową rolę odgrywa tutaj prezes - ocenił poseł PiS Marek Pęk.

- Pan prezes Glapiński zaczyna tracić grunt pod nogami. Trochę topielca przypomina, który w momencie, kiedy przegrywa walkę z żywiołem, to takie nerwowe ruchy wykonuje - powiedział wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 Michał Gramatyka.

Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru

Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru

BIZNES
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP

Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP

BIZNES

Sprawa dotyczy między innymi premii i nagród

Część członków zarządu nie zgadza się na jednoosobowe rządy prezesa Glapińskiego, bo w praktyce tak wygląda dziś NBP. Poprzez zmianę regulaminu chcieli zreformować organizację pracy i sposób podejmowania decyzji - na kolegialne - dotyczących między innymi premii i nagród.

Władzę Adama Glapińskiego doskonale widać w rocznych wynagrodzeniach prezesa i członków zarządu. Paweł Mucha, który od dawna jest w konflikcie z prezesem, dostaje nie tylko czterokrotnie niższą pensję niż Adam Glapiński, ale odebrano mu też nadzór nad departamentem. To samo spotkało trójkę innych członków zarządu.

Piotr Pogonowski, czyli jeden z tak zwanych buntowników, w przesłanym oświadczeniu tłumaczy działania zarządu. Powołuje się na konkretne przepisy prawa i dodaje, że wszelkie manipulacje i dezinformacje szkodzą bankowi.

Budżet w dyspozycji władz NBP to ponad miliard osiemset milionów złotych rocznie. Plan przedstawia zarząd NBP. Zatwierdza go Rada Polityki Pieniężnej. - Oni przedstawiają jakiś plan, Rada go zatwierdza, a potem ten plan zmieniają w zasadzie dowolnie i tłumaczą nam po prostu, jakbyśmy byli debilami: "ale to się w ogóle nic nie zmieniło, bo było miliard osiemset i jest miliard osiemset" - opisała prof. Joanna Tyrowicz.

Przerwane przez prezesa Glapińskiego posiedzenie zarządu NBP ma zostać wznowione 18 grudnia.

pc

Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"

pc

pc
Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

NBPRPPPrezes NBP Adam GlapińskiPrawo i Sprawiedliwość
Arleta Zalewska
Arleta Zalewska
Reporterka polityczna "Faktów" TVN
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica