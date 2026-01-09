Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Zobaczono go w filmie jako statystę, stracił emeryturę

emeryt senior starosc shutterstock_1977447137
Turyści w Wenecji. Nagranie z 12 lutego 2022 roku
Źródło: Archiwum Reuters
79-latek z Trydentu z miłości do kina pojawił się w epizodycznej roli na planie filmu wojennego "Vermiglio". Gdy produkcja trafiła do kin i zaczęła zbierać nagrody, mężczyźnie nakazano oddanie świadczeń emerytalnych za cały rok.

79-letni dziś mieszkaniec Trydentu, którego przypadek opisuje włoska "La Repubblica", w 2021 roku zgłosił się na plan z miłości do kina. Przez siedem dni pracował jako statysta na planie włoskiego filmu wojennego "Vermiglio" w reżyserii Maury Delpero. Pojawił się w kilku scenach, a do filmu trafiła jedna, w której niósł krzyż. Za swoją pracę otrzymał wówczas 379 euro.

Był statystą, stracił emeryturę

Film został nagrodzony Srebrnym Lwem na festiwalu w Wenecji i był w zeszłym roku zgłoszony jako kandydat do Oscara. Ostatecznie nie dostał się na tzw. krótką listę, jednak podczas gdy film święcił triumfy we Włoszech, INPS, czyli włoski odpowiednik zakładu ubezpieczeń społecznych, zażądał od statysty zwrotu 21 tysięcy euro (równowartość ok. 88 tys. zł). Krajowy urząd uzasadnił to tym, że przepisy systemu znanego pod nazwą "Kwota 100", w ramach którego mężczyzna przeszedł na wcześniejszą emeryturę, surowo zabraniają dorabiania. "Kwota 100" to specjalny program wcześniejszych emerytur, który obowiązywał w latach 2019–2021. Pozwalał przejść na emeryturę wcześniej niż w normalnym systemie, jeśli spełniło się dwa warunki: wiek co najmniej 62 lata i 38 lat płacenia składek.

Zakład ubezpieczeń uznał, że także statystowanie na planie jest dodatkowym zarabianiem i dlatego zażądał zwrotu całej wypłaconej emerytury za 2021 rok. Zaczęto też potrącać mężczyźnie z kolejnych emerytur co miesiąc po 292 euro, a całą sumę podzielono na 72 raty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hotel nie był taki, jak na zdjęciu. Sędzia orzekł w sprawie zwrotu kosztów

Hotel nie był taki, jak na zdjęciu. Sędzia orzekł w sprawie zwrotu kosztów

BIZNES
Skusił go jeden bitcoin, stracił 200 tysięcy złotych

Skusił go jeden bitcoin, stracił 200 tysięcy złotych

WARSZAWA

Emeryt poszedł do sądu

Miłośnik kina skierował sprawę do Sądu Pracy w Trydencie. Na razie, jak wyjaśnił dziennik, scenariusz tej filmowej historii jest pomyślny dla statysty, bo sędzia nakazała ponowne rozpatrzenie tej sprawy i zawiesiła do czasu jej rozstrzygnięcia potrącenia z emerytury uwzględniając pilny wniosek złożony przez jego adwokata. Ustawa, na którą Sąd Pracy w Trydencie się powołał, zezwala bowiem emerytom na podejmowanie prac dorywczych do limitu 5 tys. euro brutto rocznie, pod warunkiem ich ujawnienia.

Adwokat argumentował też, że praca na planie była całkowicie sporadyczna i okazjonalna, bez żadnej ciągłości zatrudnienia. Jak dodał, dopiero później emeryt dowiedział się, że został formalnie zatrudniony. To z kolei wynikało z reguł kinematografii. Produkcje filmowe po to, aby uzyskać dostęp do dotacji publicznych, muszą zatrudniać statystów jako pracowników na czas określony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Włochyemeryturaciekawostki
Czytaj także:
Zdarzenie na kolei w Katowicach
"Przepalenie sieci trakcyjnej". Problemy na kolei
Katowice
Starszy sierżant Jacek Kordalski i sierżant Dawid Stępka pomogli mężczyźnie, który doznał udaru
Kierowca nie reagował. "Zrozumieli natychmiast: to podejrzenie udaru mózgu"
WARSZAWA
ziemia rolna traktor shutterstock_748405993
Stawka jest ogromna. Jeden kraj może zdecydować o przyszłości rolnictwa
RELACJA
imageTitle
Kłopoty Hurkacza w walce o półfinał. Musi odrabiać stratę
RELACJA
imageTitle
Trójwymiarowe awatary piłkarzy. FIFA sięga po AI przed mundialem
EUROSPORT
shutterstock_2287644363
Media: podatek cyfrowy wymierzony w Chiny
BIZNES
Funkcjonariusze wykryli 320 litrów nielegalnej nikotyny
Zatrzymali taksówkę, pasażer przewoził "silną truciznę"
Rzeszów
Zima, śnieg, mróz, sople
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
METEO
Wenezuela, Caracas
Kiedy wybory w Wenezueli? "Zarobimy dużo pieniędzy, a potem zajmiemy się resztą"
Kierowca auta zmarł w drodze do szpitala
Uderzył autem w ciężarówkę, zmarł w karetce
Łódź
atak na Kijów
Rosjanie wystrzelili pocisk Oriesznik. Uderzył "w pobliżu granic UE i NATO"
imageTitle
Dominacja Świątek, perfekcyjny mecz. Polska bliżej półfinału
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Ligówko
Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych
WARSZAWA
pc
Członek zarządu NBP: wydaje się, że jest przestrzeń na kolejne obniżki stóp
BIZNES
imageTitle
Na zewnątrz trzaskający mróz, a na boisku trening. Czy to bezpieczne?
EUROSPORT
anti-government-protests-spread-in-iran-cmu-hrzn-digvid-2131815-1920x1080_8000k-0031
Budynki rządowe i meczety w płomieniach. Niespokojna noc w Iranie
Pożar marketu, Polanów (Zachodniopomorskie)
Pożar marketu spożywczego
Szczecin
imageTitle
Iga Świątek - Maya Joint w ćwierćfinale United Cup (zapis relacji)
EUROSPORT
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Protest rolników w centrum stolicy. Będą zamknięte ulice
WARSZAWA
imageTitle
Sabalenka zatarła złe wspomnienia z Australii. Ma półfinał w Brisbane
EUROSPORT
Rosną notowania Liberalnej Partii Kanady
Ruch Trumpa "ostrzeżeniem dla Kanady". Przed nimi "prawdziwe wyzwanie"
Hargejsa, Somalia
Mieli zniszczyć magazyn i ukraść żywność. USA wstrzymują wsparcie dla Somalii
BIZNES
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Pierwsza taka decyzja w historii ISS
METEO
toyota2
Na szczegół wraku zwrócił uwagę strażak. To uruchomiło wieloletni proces
Klaudia Ziółkowska, Bartosz Żurawicz
Grenlandia
Reporter TVN24 na wyspie, której pragnie Trump. "Grenlandczycy mówią wprost"
Mefedron zabezpieczony w mieszkaniu 26-latka
W mieszkaniu miał pół kilograma mefedronu
WARSZAWA
imageTitle
Porażka Linette z odkryciem poprzedniego sezonu
EUROSPORT
lotto S shutterstock_275295956
Duża wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
BIZNES
Oblodzenie, zima, mróz
Tam mróz będzie trzymał przez cały dzień. IMGW ostrzega
METEO
Tablice rejestracyjne
Kradł tablice, by nie płacić za paliwo
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica