Serialowy Tomek zyska nowego autystycznego przyjaciela. "Niezwykły moment dla 700 tys. osób z autyzmem"

Bruno mówi głosem aktora z autyzmem

By osiągnąć pożądany efekt, podjęto współpracę z takimi organizacjami jak Autistic Self Advocacy Network i National Autistic Society UK ( NAS UK), które pomogły obsadzić Garcię w roli Bruna i wprowadzić postać do serialu, który jest popularny wśród wielu autystycznych dzieci.

"Niezwykły moment" w serialu "Tomek i przyjaciele"

Jak przekazało NAS UK, "włączenie postaci do serialu to niezwykły moment dla 700 tys. dorosłych i dzieci z autyzmem w całym kraju". "Ważne jest, by dzieci nieautystyczne zobaczyły i zrozumiały, jak to jest być osoba autystyczną" - podkreśla Tom Purser, jeden z szefów organizacji.