Podejrzany o podwójny mord wpadł po 30 latach podczas kontroli drogowej. Wystarczyło jedno badanie

6 lipca Tony G. Haase został zatrzymany do kontroli drogowej. W jej trakcie policjanci pobrali próbkę jego DNA. W ramach rutynowej procedury została ona przesłana do Stanowego Laboratorium Kryminalnego Wisconsin. Przeprowadzone tam badanie wykazało "zgodność z materiałem genetycznym zabezpieczonym na ciele Tanny M. Togstad", zamordowanej w 1992 roku w miejscowości Weyauwega w hrabstwie Waupaca.

Zatrzymany dzięki badaniu DNA, przyznał się do zabójstwa

Z zeznań 51-latka wynika, że w nocy z 20 na 21 marca 1992 roku wpadł on w "pijackie otępienie" i zaczął rozmyślać o śmierci swojego ojca. Ten zginął w wypadku skutera śnieżnego, gdy mężczyzna miał 7 lat. W wypadku uczestniczył również ojciec Tanny M. Togstad. Pijany Hasse poszedł do domu Togstadów. Zastał tam Timothy’ego W. Mumbrue, znajomego Tanny. Jak sam zeznał, wdał się z nim w bójkę, w trakcie której dźgnął go nożem w klatkę piersiową. Mumbrue upadł na podłogę, a do pokoju weszła Togstad. Hasse przekazał śledczym, że pamięta, iż dziewczyna była zszokowana, a on znokautował ją uderzeniem w twarz. Gdy zaczęła się wybudzać, dźgnął ją w okolice serca. Ciała Mumbrue i Togstad zostały znalezione rankiem następnego dna.