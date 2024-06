Tajemniczy monolit pojawił się na pustyni w Nevadzie. Zagadka wciąż bez wyjaśnienia

"Widzimy wiele dziwnych rzeczy, gdy ludzie idą na wędrówki, takie jak brak przygotowania do warunków pogodowych, nie branie ze sobą wystarczającej ilości wody... ale spójrzcie na to!" - napisano. W poście zamieszczona została fotografia stojącego na pustyni smukłego, czterobocznego słupa. Jest wysoki na około 3 metry, a od jego boków odbija się widok okolicy niczym od luster.

Policja nie przekazała żadnych informacji na temat okoliczności, w jakich obiekt ten mógł się pojawić. Stwierdziła jedynie, że "internet zabiera się do pracy, by rozwiązać tę zagadkę".

Monolity pojawiły się w wielu państwach na świecie

Pierwszy zauważono przypadkiem w połowie listopada 2020 roku na pustyni w południowo-wschodniej części stanu Utah. Dostrzegła go załoga śmigłowca zajmującą się liczeniem owiec, lokalne władze zdecydowały jednak wówczas o niepodawaniu jego dokładnej lokalizacji z powodu obaw o bezpieczeństwo turystów, którzy mogliby próbować zobaczyć go na własne oczy. Niedługo później monolit zniknął jednak w równie tajemniczych okolicznościach , co się pojawił. Biuro Zagospodarowania Terenu (BLM) przekazało, że obiekt został usunięty przez "nieznaną grupę".

Podobne monolity pojawiały się w kolejnych miesiącach także m.in. w Rumunii, w Kalifornii, brytyjskiej wyspie Isle of Wight, a ostatnio, w marcu tego roku, w Walii. - Wyglądał na idealnie wypoziomowany i stabilny, mimo wietrznej pogody - mówił w rozmowie z BBC Craig Muir, który go odnalazł. Zwrócił uwagę, że do tego miejsca nie ma możliwości dojazdu, więc jego zdaniem ktoś musiał go wnieść lub umieścić przy użyciu śmigłowca.