Pięciolatek połknął kilkadziesiąt gum do żucia. Utworzyły w jego żołądku bezoar

Chłopiec w wieku pięciu lat, mieszkaniec amerykańskiego stanu Ohio, trafił do szpitala po tym, jak zjadł kilkadziesiąt gum do żucia. Niestrawione słodycze utworzyły w jego żołądku bezoar. Naukowcy opisali przypadek małego pacjenta na łamach czasopisma "JEM Reports", wskazując, że w podobnej sytuacji ważna jest szybka diagnoza.

Pięciolatek trafił na szpitalny oddział ratunkowy, gdy zaczął się skarżyć na bóle brzucha i biegunkę. Jak przekazała matka pacjenta, zjadł on całą paczkę z ok. 40 gumami do żucia. "Żuł jeden kawałek, potem go połykał, następnie żuł i połykał kolejny kawałek, aż paczka gum się skończyła" - wskazali amerykańscy naukowcy: Chizite Iheonunekwu, Calvin Jackson, Kara Weichler, Erin L. Simon i Oscar N. Emihe w raporcie na łamach czasopisma "JEM Reports".