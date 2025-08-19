Logo strona główna
Mężczyzna utknął w zjeżdżalni w upalny dzień

Mężczyzna utknął w krętej zjeżdżalni, uratowali go strażacy
Źródło: CNN
40-letni mężczyzna postanowił w letni, upalny dzień skorzystać ze zjeżdżalni na jednym z placów zabaw przy szkole w stanie Connecticut (USA). Zjazd nie przyniósł mu jednak wiele rozrywki, ponieważ mężczyzna utknął wewnątrz zjeżdżalni i musiała go ratować straż pożarna.
Kluczowe fakty:
  • Aby wyciągnąć mężczyznę, konieczne było rozcięcie i rozmontowanie zjeżdżalni.
  • Zdjęcia z akcji lokalne służby udostępniły w mediach społecznościowych.
  • "Nie oceniam, najważniejsze, że to nie przytrafiło się mnie" - brzmi jeden z komentarzy internautów.

W sobotnie popołudnie koło godziny 16:30 strażacy z Vernon w Connecticut otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który utknął na przyszkolnym placu zabaw w środku krętej zjeżdżalni. Służby odkryły, że 40-latek znajduje się w środku w nietypowej pozycji, "ze stopami i głową do przodu". Szybko okazało się, że uwolnienie go nie będzie proste, wezwano więc dodatkowe służby i dostarczono sprzęt. .

Connecticut. Strażacy rozcinają zjeżdżalnię na placu zabaw i uwalniają mężczyznę, który w niej utknął
Mężczyzna utknął w krętej zjeżdżalni
Źródło: CNN

Najpierw przymocowano górną część zjeżdżalni do drabiny ciężarówki i zaczęto kruszyć gruby plastik elektronarzędziami. Strażacy poinformowali, że mężczyźnie dostarczono także tlen i wentylowano wnętrze zjeżdżalni, ponieważ z uwagi na niewielką przestrzeń i wysoką temperaturę uwięziony odczuwał zawroty głowy. Służbom udało się rozmontować konstrukcję w ciągu pół godziny i uwolnić 40-latka. Został on przebadany przez ratowników, ale odmówił przewiezienia do szpitala.

Mężczyzna utknął w środku zjeżdżalni

- Chociaż jest to wyjątkowe wezwanie do pomocy dla straży pożarnej, profesjonalizm wykazany na miejscu zdarzenia był wzorowy - poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele straży pożarnej po zakończonej akcji.

Post udostępniony przez strażaków z Vernon cieszy się popularnością na Facebooku, pod nim wciąż pojawiają się nowe komentarze. "Nie oceniam, najważniejsze, że to nie przytrafiło się mnie" - napisała jedna z użytkowniczek portalu. "Zakładam się, że strasznie mu wstyd" - dodał inny mężczyzna pod postem.

To nie pierwsze niebezpieczne zdarzenie w tym miesiącu związane z krętą konstrukcją służącą beztroskiej zabawie. Na pokładzie Icon of the Seas, największego statku wycieczkowego na świecie, 7 sierpnia awarii uległa ogromna wodna zjeżdżalnia, od której odłamał się szklany panel.

W tym czasie w środku znajdował się mężczyzna, a całe zdarzenie nagrali świadkowie. Służby poinformowały, że mężczyzna trafił do szpitala, jest w stabilnym stanie.

