"Kompostowanie ludzi". Kalifornia zalegalizowała kontrowersyjną metodę pochówku

Ustawę zezwalającą na wprowadzenie alternatywnej metody pochówku, zwanej "kompostowaniem ludzi", w niedzielę podpisał gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Ma to być sposób na ograniczenie negatywnego wpływu pochówków na środowisko naturalne. Metoda budzi jednak kontrowersje, a jej przeciwnicy mówią o "redukowaniu ludzkiego ciała do towaru jednorazowego użytku".

"Kompostowanie ludzi" to nazwa używana w odniesieniu do nowej, alternatywnej metody chowania zmarłych. W ramach tego pochówku szczątki zmarłego umieszcza się w pojemniku ze stali nierdzewnej wypełnionym materiałami biodegradowalnymi, takimi jak wióry drzewne (zrębki). W tak przygotowanym pojemniku po 30-45 dniach szczątki ulegają całkowitemu rozkładowi i przekształcają się w bogatą w składniki odżywcze glebę.

"Kompostowanie ludzi"

W tym samym komunikacie podkreśliła, że kompostowanie ludzkich szczątków jest neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla: pozwoli zaoszczędzić "równowartość jednej tony dwutlenku węgla przed przedostaniem się do środowiska". Zdaniem zwolenników, ma to odróżniać nową metodę pochówku od kremacji, która jest energochłonnym procesem i emituje duże ilości dwutlenku węgla, a także od tradycyjnego pochówku, w którym wykorzystuje się chemikalia do balsamowania ciał i trumny, które nie są biodegradowalne.