Urodziły się z embrionów zamrożonych 30 lat temu. Bliźnięta ustanowiły nowy rekord

Rodzeństwo Ridgewayów przyszło na świat 31 października, teraz rodzice, Philip i Rachel Ridgeway zdecydowali się opowiedzieć o swoich dzieciach. - Jest w tym coś zdumiewającego. Miałem pięć lat, kiedy Bóg dał życie Lydii i Timothy'emu, i od tamtej pory zachowuje to życie - powiedział Philip Ridgeway w rozmowie z CNN - W pewnym sensie są naszymi najstarszymi dziećmi, mimo że są naszymi najmniejszymi dziećmi - dodał. Ridgewayowie mają czwórkę starszych dzieci, w wieku ośmiu, sześciu, trzech i prawie dwóch lat. Żadne z nich nie zostało poczęte metodą in vitro.

Szukali zarodków, które nie mogły znaleźć biorców

Co do wyrażenia "adopcja embrionów", w USA toczy się dyskusja, czy jest ono odpowiednie. Dr Sigal Klipstein, specjalistka ds. płodności, zakwestionowała ten termin, podkreślając, że adopcja i dawstwo to nie to samo: - Adopcja odnosi się do żyjących dzieci. Jest to proces prawny, w ramach którego powstaje relacja rodzic-dziecko, nieistniejąca wcześniej - podkreśla.