Ranking najbardziej słonecznych kierunków na wiosenny wypad

czytaj dalej

W sobotę, 18 marca, nieopodal miejscowości Nathrop w amerykańskim hrabstwie Chaffee, siedzący wraz z żoną w jacuzzi mężczyzna nagle "poczuł, że coś chwyta go za głowę". Jak się okazało, była to puma. Obecnie "intruz" jest poszukiwany przez pracowników rządowej agencji Colorado Parks and Wildlife (CPW).