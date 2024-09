Nowy trend w mediach społecznościowych wywołuje nerwy podróżnych na lotniskach

Media społecznościowe od dwóch miesięcy zalewają starannie zaaranżowane zdjęcia przedmiotów na tacach lotniskowych. Dokładnie takich, jakie używane są podczas kontroli bezpieczeństwa. Znajdziemy na nich mini torebki, drogie buty, książki oraz najmodniejsze dodatki i gadżety. Nowy trend budzi jednak wiele kontrowersji. Co o nim wiadomo?

"Estetyczna taca lotniskowa" (z ang. airport tray aesthetic) to trend, który pojawił się na TikToku podczas wakacji. Polega on na robieniu zdjęć starannie umieszczonych przedmiotów, które dana osoba chce zaprezentować, na szarej tacy z taśmy kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Przedmioty te zazwyczaj należą do droższych i wpisują się w aktualne trendy. Jest on szczególnie widoczny w USA, ale pojawia się też w innych krajach. Najpopularniejsze zdjęcia zostały wyświetlone przez miliony użytkowników TikToka.

Pomysł wzbudza wiele kontrowersji. Kontrola bezpieczeństwa jest prawdopodobnie ostatnim miejscem, gdzie podróżny miałby czas spokojnie robić zdjęcia. Długie kolejki, pośpiech związany z nadchodzącym lotem i ogólna złożoność procedury, w której trzeba wykładać na tacę i zabierać z niej wiele przedmiotów w krótkim czasie sprawiają, że chce się jak najszybciej mieć to za sobą. Stąd wiele osób krytykuje nową modę. "Proszę, nie róbcie z tego trendu. Kontrola bezpieczeństwa i tak już jest stresująca, nie chcę użerać się z ludźmi, którzy to robią, kiedy po prostu próbuję spakować swoje rzeczy i zamknąć bagaż" - napisała użytkowniczka platformy pod popularnym filmem jednej z influencerek "Chelsea as of Late", która pokazuje, jak robi "estetyczne" zdjęcia przedmiotów na lotniskowej tacy.

Inni zwracają uwagę na właśnie "estetyczny" wymiar trendu. "Słuchawki i portfel w miejscu gdzie ludzie kładą swoje brudne buty?!" - zauważa jeden z użytkowników. Komentujący odwołują się do danych - w 2018 roku europejskie badanie wykazało, że tace lotniskowe są najmniej higienicznym miejscem na lotnisku. Jak podaje CNN, "jest tam więcej zarazków niż w toaletach".

Nowy trend. Taca lotniskowa nie zawsze z lotniska

Chelsea Henriquez, założycielka profilu "Chelsea as of Late", nie przejmuje się krytycznymi komentarzami. Tłumaczy, że jej zdjęcia zostały zrobione po wyjściu z kolejki, kiedy wzięła tackę z kontroli bezpieczeństwa, przeszła do oddzielnej strefy i nikomu nie przeszkadzała. "Jeśli jesteś o to zły... zjedz snickersa. Możesz być głodny - odpowiedziała krytykom.

Trend podchwyciło wiele światowych marek, które wykorzystują go do reklamy i marketingu. Przedstawiciel jednej z firm branży turystycznej w rozmowie z CNN przyznaje, że "trend idealnie wpasował się w potrzeby marki, wybierając estetyczną selekcję, jednocześnie skupiając się na ich produktach przyjaznych w podróży".

Piper Taich, projektantka graficzna, która zapoczątkowała trend, twierdzi, że celem "estetycznej tacy lotniskowej" jest "wyrażanie siebie i dobra zabawa". - Prowadzenie sesji zdjęciowych jest częścią mojej pracy, dlatego tworzenie przyciągających uwagę, spójnych kompozycji jest czymś, co bardzo lubię" - przyznaje Taich. Jej pierwsze zdjęcia kolorowych dodatków w plastikowych pudełkach trafiły na TikToka 15 lipca. Jak donosi "The Guardian", pomysłodawczyni kupiła swoją tackę na jednej z platform sprzedaży internetowej, co pozwala jej na wielokrotne tworzenie różnych wersji podobnych fotografii w domu.

Według CNN, dla fotografki "początkowe oburzenie ludzi, kiedy myślą, że zdjęcia są robione w kolejce" jest zrozumiałe. - Nie jestem pewna, czy zrobienie takiego zdjęcia w kolejce byłoby w ogóle możliwe. Kto lata samolotem tylko z biżuterią, błyszczykiem i butami na obcasie? - pyta.

