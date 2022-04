Pytanie w "Milionerach" za 75 tysięcy o okładkę płyty zespołu Led Zeppelin

czytaj dalej

Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej i były szef polskiej dyplomacji, odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 do słów Marine Le Pen, która oświadczyła, że w przypadku wygranej w drugiej turze wyborów prezydenckich, będzie proponowała wycofanie Francji ze zintegrowanego dowództwa NATO. - Mnie to kompletnie nie dziwi, to jest spójne z jej poglądami. Dostała 10 milionów dolarów na swoją poprzednią kampanię od Putina - poprzez czeski bank. Tym razem dostała 10 milionów dolarów czy euro, też od Putina, ale przez węgierski bank. Więc robi to, co jest miłe uchu jej sponsora - stwierdził.