Pytanie o sport podobny do hokeja za 5 tysięcy złotych

Bandy to podobna do hokeja dyscyplina sportu, ale czy: każdy ma dwa kije, zamiast krążka jest piłka, lodowisko jest elipsą czy zamiast drużyn są bandy? Na to pytanie Huberta Urbańskiego w "Milionerach" odpowiadał pan Jakub Peńśko. Za dobrą odpowiedź mógł zdobyć pięć tysięcy złotych.