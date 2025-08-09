Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

Kluczowe fakty:
- Kwitnienie dziwidła olbrzymiego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego przyciągnęło wiele osób, które zaciekawiła ta niezwykła roślina.
- W Polsce możemy podziwiać znacznie więcej nietypowych okazów z całego świata.
- Gwiazdą Palmiarni Poznańskiej jest wodna roślina o liściach tak wytrzymałych, że potrafią unieść dziecko i zmieniających barwę kwiatach.
- We Wrocławiu możemy zobaczyć natomiast "dziobaka wśród roślin".
- Więcej ciekawostek przyrodniczych i naukowych znajdziesz na tvnmeteo.pl.
W poniedziałkowy wieczór w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zakwitło dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum). Gigantyczny kwiatostan o przykrym zapachu na kilkanaście godzin wzniósł się ponad otaczające go rośliny, by równie szybko zacząć opadać. To wydarzenie przyciągnęło tłumy odwiedzających - we wtorkowe popołudnie kolejka do szklarni wychodziła poza teren ogrodu i stała wzdłuż Alej Ujazdowskich. Powodzeniem cieszyła się także transmisja w internecie.