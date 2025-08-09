Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Kwitnienie dziwidła olbrzymiego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego przyciągnęło wiele osób, które zaciekawiła ta niezwykła roślina.

W Polsce możemy podziwiać znacznie więcej nietypowych okazów z całego świata.

Gwiazdą Palmiarni Poznańskiej jest wodna roślina o liściach tak wytrzymałych, że potrafią unieść dziecko i zmieniających barwę kwiatach.

We Wrocławiu możemy zobaczyć natomiast "dziobaka wśród roślin".

Więcej ciekawostek przyrodniczych i naukowych znajdziesz na tvnmeteo.pl

W poniedziałkowy wieczór w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zakwitło dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum). Gigantyczny kwiatostan o przykrym zapachu na kilkanaście godzin wzniósł się ponad otaczające go rośliny, by równie szybko zacząć opadać. To wydarzenie przyciągnęło tłumy odwiedzających - we wtorkowe popołudnie kolejka do szklarni wychodziła poza teren ogrodu i stała wzdłuż Alej Ujazdowskich. Powodzeniem cieszyła się także transmisja w internecie.