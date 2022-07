Przeleci z Nowego Jorku do Londynu w 3,5 godziny. "To tak, jakby Concorde i 747 miały dziecko"

Od ostatniego lądowania Concorde'a minęło już prawie dwadzieścia lat, nie brakuje jednak firm, które pracują nad nowymi maszynami tego typu. Jedną z nich jest Boom Supersonic, która właśnie pokazała projekt nowoczesnego samolotu naddźwiękowego.

Twórcy projektu odrzutowca Overture chcą, by pierwsi pasażerowie polecieli ich samolotem, z prędkością dwukrotnie większą od tej, jaką rozwijają obecnie istniejące maszyny, już w 2029 roku. Produkcja ma ruszyć 5 lat wcześniej.

Odrzutowiec rozwinie prędkość ponad 2 tys. km/h

Jak mówi Kathy Savitt, prezes i dyrektor ds. biznesowych firmy Boom Supersonic, projekt to m.in. efekt 26 milionów godzin symulacji komputerowych, ale nie tylko - przeprowadzono też pięć testów w tunelu aerodynamicznym. Miało to, jej zdaniem, zaowocować przełomowym produktem. "Niezwykły samolot" o zasięgu 7,8 tys. kilometrów ma rozwijać prędkość 1,7 macha, czyli prawie 2.1 tys. kilometrów na godzinę i pomieścić od 65 do 80 pasażerów.

Odrzutowiec Overture - wizualizacja Copyright © 2022 Boom Supersonic

Linie lotnicze United Airlines w styczniu złożyły zamówienie na 15 naddźwiękowych odrzutowców, które mogłyby pokonać dystans z Nowego Jorku do Londynu w 3,5 godziny (obecnie zajmuje to ok. 6,5 godziny). Z kolei Japan Airlines zainwestowały w Boom już w 2017 roku i mają możliwość zakupu do 20 samolotów. Boom nawiązało też współpracę z amerykańską firmą zajmującą się technologią wojskową w celu opracowania wojskowego wariantu Overture.

Naddźwiękowy Overture: obawy o hałas i ekologię

Projekt naddźwiękowego samolotu budzi wątpliwości u części ekspertów, którzy obawiają się, że Overture może powodować hałas i negatywnie oddziaływać na środowisko. Są to czynniki, które odegrały rolę w wycofaniu z użytku Concorde'ów. Twórcy Overture twierdzą, że unikną takich problemów, wykorzystując przy budowie samolotu materiały z włókna węglowego, zwiększając też aerodynamiczność i wydajność odrzutowca. Opisując innowacje w zakresie aerodynamiki, redukcji hałasu i wydajności maszyny Blake Scholl, dyrektor generalny Boom, używa obrazowego porównania: "To tak, jakby Concorde i (Boeing - red.) 747 miały dziecko" - powiedział.

United Airlines zobowiązało się, że samoloty Overture ze swojej floty będzie tankowała wyłącznie stuprocentowo zrównoważonym paliwem lotniczym (czystszy odpowiednik konwencjonalnego paliwa, produkowany z użyciem biopaliw - red.). Co z hałasem? Jak mówi Savitt, Overture ma wykorzystać pierwszy na świecie zautomatyzowany system redukcji hałasu.

Odrzutowiec Overture - wizualizacja Copyright © 2022 Boom Supersonic

"Naprawdę skupiliśmy się na tym, by nasze starty i lądowania były równie ciche, jeśli nie cichsze, jak w przypadku jakiegokolwiek innego długodystansowego samolotu odlatującego z dowolnego lotniska. I udało nam się to osiągnąć" - zapewnia przedstawicielka firmy. Dodaje też, że odrzutowce nie będą poruszać się z prędkością naddźwiękową nad lądem. Planowana prędkość jednak również i tu będzie imponująca: plan zakłada, że Overture rozwinie nad lądem prędkość ponad 0,9 macha, czyli 1,1 tys. kilometrów na godzinę.

Producent Overture chce zrewolucjonizować rynek

Boom Supersonic swoim odrzutowcem chce zmienić sposób podróżowania. Podkreślił to w swoim oświadczeniu Scholl, zauważając, że "lotnictwo nie dokonało wielkiego skoku od dziesięcioleci". Firma planuje 600 połączeń, które będzie mógł obsłużyć Overture. Zdaniem Savitt samolot jest na tyle nowoczesnym i oryginalnym wynalazkiem, że ma szansę zrewolucjonizować lotnictwo: "W ciągu 10 do 15 lat spodziewamy się, że będzie to pierwszy wybór podróżujących" - przewiduje.

Odrzutowiec Overture - wizualizacja Copyright © 2022 Boom Supersonic

Autor:wac//am