"Myj skutecznie ręce, nie daj się wyeliminować". Komentatorzy sportowi opisują mycie jak mecz

- Mydło kontra wirus. Pierwsze ruchy należą do lewej ręki, cóż za piękne rozsmarowanie mydła na sam początek – tak w "snookerowym" stylu skomentowali nagranie Grzegorz Biernadski i Michał Ebert. – Widać, że te ruchy są świetnie wytrenowane, zwróćcie państwo uwagę na dokładność i płynność ruchów – kontynuowali komentatorzy, jak gdyby opisywali właśnie uderzenia w partii snookera. – Wiesz co, przy takiej przewadze mydła, powrót wirusa do pojedynku wydaje mi się już całkiem niemożliwy. Teraz to już jest tylko mydlenie pod publiczkę – podsumowali komentatorzy.