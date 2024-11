Czyje zmumifikowane ciało spoczywa na placu Tiananmen?

We wtorkowym odcinku programu "Milionerzy" swoją wiedzę sprawdzała pani Kinga Strzyż z Ostrowa Wielkopolskiego. Uczestniczka programu w przeszłości studiowała politologię, z zawodu jest księgową, a hobbistycznie gra w amatorskim teatrze. W momencie odczytania przez Huberta Urbańskiego pytania za 20 tysięcy złotych pani Kinga miała do dyspozycji ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Pytanie brzmiało:

Uczestniczka szybko wykluczyła dwie odpowiedzi. Mimo to nie chciała sama podejmować decyzji, więc poprosiła Huberta Urbańskiego o wykorzystanie ostatniego koła ratunkowego, czyli telefonu do przyjaciela. Po drugiej stronie słuchawki czekał pan Jacek, który zdecydowanie wskazał odpowiedź C – Mao Zedong. Pani Kinga posłuchała rady pana Jacka i poprosiła o jej definitywne zaznaczenie. Odpowiedź C była poprawna.