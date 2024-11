Pytanie w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych - o frenologię i kompozytora Josepha Haydna

Pan Grzegorz z Lesznowoli odpowiadał we wtorkowych "Milionerach" na pytanie za 40 tysięcy złotych: "Czego księgowy i naczelnik więzienia, zbzikowani na punkcie frenologii, pozbawili trupa kompozytora Josepha Haydna?". Jak poradził sobie uczestnik?

We wtorkowym odcinku programu "Milionerzy" swoją wiedzę sprawdził pochodzący z Lesznowoli w woj. mazowieckim Grzegorz Szmajda. Uczestnik jest opiekunem klienta korporacyjnego w firmie wynajmującej długoterminowo samochody. Zajmuje się również zarządzaniem flotą.

Pytanie o frenologię i kompozytora Josepha Haydna za 40 tysięcy złotych

W momencie odczytania przez Huberta Urbańskiego pytania za 40 tysięcy złotych pan Grzegorz miał do swojej dyspozycji jeszcze ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Pytanie to brzmiało: