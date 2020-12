Pytanie w "Milionerach" o metody walki podczas bitwy o duszę Hongkongu

W starciach z 2019 roku, nazywanych bitwą o duszę Hongkongu, protestujący w walce z chińską policją zastosowali aplikacje i lasery, sztuczne psy i zieloną plazmę, roje mikroskopijnych dronów czy implanty siatkówki? Na to pytanie za 10 tysięcy złotych odpowiadała pani Małgorzata Kapuśniak z Wrocławia.

W środowym odcinku "Milionerów" pani Małgorzata zmierzyła się m.in. z pytaniami dotyczącymi biologii oraz sztuki. Sporo problemów dostarczyło jej pytanie za tysiąc złotych o kornika drukarza. Uczestniczka wykorzystała przy nim pierwsze koło ratunkowe - pytanie do publiczności. Dzięki tej pomocy prawidłowo odpowiedziała na pytanie i przeszła do dalszej gry.

Drugie koło ratunkowe - pół na pół - wrocławianka wykorzystała przy pytaniu o to, czym nie jest trójząb. Eliminacja przez system dwóch błędnych odpowiedzi pomogła uczestniczce.

W starciach z 2019 roku, nazywanych bitwą o duszę Hongkongu, protestujący zastosowali nowoczesne metody walki z chińską policją. Jakie?

A: aplikacje i lasery B: sztuczne psy i zieloną plazmę C: roje mikroskopijnych dronów D: implanty siatkówki

Pani Małgorzata nie była pewna, która z odpowiedzi jest poprawna, ale postanowiła do tego dojść drogą eliminacji. Początkowo odrzuciła odpowiedź D: "implanty siatkówki" tłumacząc, że to zbyt zaawansowana technologia. Następnie uczestniczka wyeliminowała odpowiedź B: "sztuczne psy i zieloną plazmę". - Co mógłby policjantom zrobić sztuczny pies? Raczej nic - podsumowała pani Małgorzata.