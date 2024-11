Marek Wojtuń został ósmym zwycięzcą polskich "Milionerów". Grę o milion rozpoczął we wtorkowym odcinku, kiedy był pytany między innymi o znajomość słownika, brytyjską legendę oraz o rodzaj pająka. W środę do ostatniego pytania dotarł bez żadnego koła ratunkowego.

Kim jest nowy zwycięzca "Milionerów"? Marek Wojtuń jest nauczycielem fizyki, mieszka w Piasecznie. Pierwsze pytanie, jakie usłyszał jeszcze przed grą o milion, było o cel, na który przeznaczyłby swoją wygraną w programie. Jego odpowiedzią była podróż koleją przez Kanadę.

Milionerzy. Marek Wojtuń wygrał główną nagrodę

Swoją grę o milion rozpoczął we wtorkowym odcinku od pytania za 500 złotych o słowo występujące w dużej liczbie, wielu formach i odmianach. Bez problemu sobie z nim poradził, tak samo jak z pytaniem za gwarantowany tysiąc złotych, które dotyczyło przyczyn ustanowienia przez Edwarda III najwyższego brytyjskiego orderu.

Pierwsze schody zaczęły się przy pytaniu za 2000 złotych o sporty walki: W czym walczą zawodnicy UFC? A: w kole; B: w heksagonie; C: w pentagonie; D: w oktagonie. Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie, więc poprosił Huberta Urbańskiego o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi, tym samym wykorzystał pierwsze koło ratunkowe. Przy pozostałych dwóch odpowiedziach pan Marek nie miał wątpliwości i poprosił o zaznaczenie odpowiedzi D. Była to dobra decyzja.

Drugie koło ratunkowe uczestnik wykorzystał przy pytaniu za 125 tysięcy złotych o herb. Które strony herbu zgodnie z blazonowaniem nie są tymi samymi stronami w rozumieniu patrzącego na herb? A: dolna i górna; B: tylna i przednia; C: lewa i prawa; D: bierna i czynna. Pan Marek przyznał, że nic mu to nie mówi, więc po chwili zastanowienia poprosił o wykorzystanie koła ratunkowego "pytanie do publiczności". Ta okazała się pomocna, bo aż 56 proc. publiczności wskazało odpowiedź dotyczącą strony lewej i prawej. Uczestnik posłuchał rady większości i poprosił o zaznaczenie tej odpowiedzi. Decyzja okazała się właściwa. Następne pytanie warte ćwierć miliona złotych nie było dla nauczyciela problemem, co sprawiło, że zakończył wtorkowy odcinek pozytywnym akcentem.

Które strony herbu zgodnie z blazonowaniem nie są tymi samymi stronami w rozumieniu patrzącego na herb? Milionerzy TVN, prod. Jake Vision 2024

Droga pana Marka do miliona powróciła w środowym odcinku, który rozpoczął od pytania za pół miliona złotych o liczbę kości stępu u człowieka. Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie i nie chciał ryzykować przegranej, więc poprosił - o dostępne od ósmego pytania - koło ratunkowe, które pozwala na zmianę pytania. Po zamianie pan Marek musiał odpowiedzieć na pytanie dotyczące seriali telewizyjnych.

Który z muzyków nie zagrał ani handlarza narkotyków, ani alfonsa, ani agenta Interpolu w serialu "Policjanci z Miami"? A: Frank Zappa, B: Miles Davis, C: Leonard Cohen, D: Jimi Hendrix.

Zamiana pytania nie okazała się do końca pomocna, więc uczestnik poprosił o wykorzystanie swojego ostatniego koła ratunkowego, czyli telefonu do przyjaciela. Po drugiej stronie słuchawki czekał pan Przemek, brat uczestnika. Telefon do brata okazał się strzałem w dziesiątkę, bo ten bez zawahania wskazał poprawną odpowiedź D, o której zaznaczenie poprosił pan Marek.

"Milionerzy". Pytanie za milion złotych

Dzięki pomocy brata pan Marek przeszedł do finałowego pytania, za milion złotych. Niestety nie miał już na swoim koncie dostępnych kół ratunkowych. Po odczytaniu przez Huberta Urbańskiego finałowego pytania, fizyk przez chwilę zastanowił się nad każdą możliwą opcją. Brzmiało ono:

Budowa układu pokarmowego którego ze zwierząt świadczy o tym, że jest ono drapieżnikiem?

A: lamy B: koali C: pandy D: sarny

Pan Marek nie był pewien swojej odpowiedzi, ale postanowił zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź C: "pandy". – Albo będę milionerem, albo będę memem – dodał na moment przed podjęciem ostatecznej decyzji. Opłaciło się zaryzykować. Dzięki zaznaczeniu tej odpowiedzi pan Marek Wojtuń z Piaseczna przeszedł do historii jako ósmy uczestnik polskich "Milionerów", który wygrał główną nagrodę.

"Milionerzy" - główna wygrana "Milionerzy" prod. Jake Vision 2024

Zwycięzcy "Milionerów"

W historii polskiej edycji "Milionerów" już ośmiu osobom udało się zdobyć główną nagrodę. Dotąd byli to: doktorant Krzysztof Wójcik (2010), emerytowana nauczycielka Maria Romanek (2018), filolożka klasyczna Katarzyna Kant-Wysocka (2019), muzykolog Jacek Iwaszko (2021), księgowy Tomasz Orzechowski (2022), Mateusz Żaboklicki (2023) oraz Tomasz Boruch (2024). Do tego grona 13 listopada 2024 roku dołączył pan Marek Wojtuń.

Poprzednim razem pytanie za milion brzmiało: W jakiej cieśninie znajdują się dwie wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą, które dzielą niespełna cztery kilometry, ale aż 21 godzin różnicy czasu? Poprawna odpowiedź brzmiała "w Cieśninie Beringa".

Każdy uczestnik programu "Milionerzy" przystępuje do gry z trzema kołami ratunkowymi: telefonem do przyjaciela, pół na pół oraz pytaniem do publiczności. Od poprzedniego sezonu pojawiło się także czwarte koło ratunkowe: wymiana pytania, które pojawia się dopiero po udzieleniu siedmiu poprawnych odpowiedzi. By zapisać się w historii "Milionerów" wśród zwycięzców, należy odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań zadanych przez Huberta Urbańskiego.

Milionerzy, pan Marek Wojtuń z Hubertem Urbańskim "Milionerzy" prod. Jake Vision 2024

Nowe odcinki "Milionerów" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 20:50 w TVN i w Playerze.

