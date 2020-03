Koncert operowy na warszawskim balkonie 

Wiedział, że trzeba pomóc. Nie wiedział tylko jak. Michał Janicki to śpiewak operowy, który w dobie pandemii postanowił zaoferować sąsiadom swoją pomoc. - Na początku wywiesiłem kartki o dyspozycyjności dla seniorów, gdyby potrzebowali pomocy przy zakupach czy pójściu na pocztę. Kiedy przyszedł do mnie 98-letni sąsiad i powiedział, jak źle znosi tę izolację, poczułem, że trzeba zrobić coś więcej niż kartki.

Muzyk na tę okazję wybrał arie z oper Mozarta oraz bardziej współczesne utwory - "Time to say goodbye" czy "O sole mio". Na nagraniach słychać, jak entuzjastycznie przyjęła go osiedlowa społeczność. - Kilkadziesiąt osób słuchało na balkonach i w oknach ośmiopiętrowego wieżowca. Do tego kilkanaście osób stało na patio i chodniku przy bloku - dodał.