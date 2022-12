Coraz młodsi ludzie ostrzykują się botoksem. "Drastyczna zmiana w upodobaniach"

Liczba młodych osób korzystających z zabiegów medycyny estetycznej rośnie w niepokojącym tempie. Zdaniem dr. Michaela Pagera, prowadzącego klinikę w brytyjskim Knightsbridge, coraz młodsi klienci za cel stawiają sobie spełnienie nierealistycznych standardów piękna, promowanych przez social media. - Wiele osób chce, żeby ich odbicie w lustrze wyglądało jak po nałożeniu internetowego filtra. Myślę, że o to właśnie im chodzi - skomentował dr Pager w rozmowie z "The Guardian".

"Zmiana w upodobaniach klientów jest drastyczna"

Specjalista stwierdził również, że dostępność filtrów zmieniających rysy twarzy przyczynia się do pogłębienia rozdźwięku między tym, jak młode osoby postrzegają same siebie, a tym, jak wyglądają naprawdę. Dodał, że jego zdaniem poddawanie się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej zaczęło być traktowane jako symbol prestiżu. - Pokazywanie, że coś zostało zrobione, stało się niemal wyznacznikiem statusu społecznego. Nie ma już potrzeby ukrywania (zabiegów estetycznych - red.), stało się to czymś w rodzaju metki od projektanta - zaznacza dr Pager na łamach portalu "The Guardian".