Folia izolacyjna na londyńskim moście. Ma chronić konstrukcję przed 40-stopniowym upałem

Londyński most Hammersmith Bridge został osłonięty specjalną folią izolacyjną. Ma to zapobiec przegrzaniu elementów 135-letniej konstrukcji, która przechodzi obecnie remont. We wtorek temperatura w stolicy Wielkiej Brytanii może dojść do 40 stopni Celsiusza.

Władze gminy Hammersmith i Fulham w Londynie przekazały pod koniec ubiegłego tygodnia, że stalowe elementy konstrukcji mostu Hammersmith Bridge zostały owinięte specjalną srebrną folią izolacyjną, która "odbija słońce". Jak czytamy w komunikacie, folia jest elementem "pionierskiego systemu kontroli temperatury", wartego 420 tysięcy funtów. Ma "utrzymywać most w bezpiecznej temperaturze i łagodzić wszelkie naprężenia w jego cokołach".

Władze zainwestowały w izolację, by uniknąć powtórki sprzed dwóch lat. W sierpniu 2020 roku most musiał zostać tymczasowo zamknięty po tym, jak wysokie temperatury doprowadziły do drobnych pęknięć w żeliwnych cokołach. Od tamtej pory most jest wyłączony z ruchu samochodowego. Mogą poruszać się po nim wyłącznie piesi i rowerzyści. Nadal prowadzone są tam prace renowacyjne.

Fala upałów w Wielkiej Brytanii

Wybudowany w 1887 roku Hammersmith Bridge jest jednym z najstarszych i jednocześnie najdroższych w naprawie mostów wiszących na świecie. Jego konstrukcja wykonana jest z drewna i kutego żelaza, z zawieszeniem utrzymywanym na żeliwnych cokołach. Jak poskreślają władze gminy, na terenie której znajduje się most, obiekt jest ważną częścią brytyjskiego dziedzictwa inżynieryjnego.

Wielka Brytania zmaga się obecnie z falą upałów, która prawdopodobnie zapisze się w historii jako rekordowa. Już w poniedziałek temperatury w wielu miejscach kraju, w tym w Londynie, przekroczyły 37 stopni. Prognozy wskazują, że to dopiero początek. We wtorek słupki rtęci mają podskoczyć nawet do 43 stopni. Już około południa termometry w Londynie wskazywały ponad 37 stopni.

Autor:kgo//am

Źródło: lbhf.gov.uk