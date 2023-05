Przed koronacją Karola III wzięła "kilka tabletek przeciwbólowych". Wystąpiła w wyjątkowej roli

Przewodnicząca Izby Gmin Penny Mordaunt podczas koronacji Karola III niosła tuż przed monarchą miecz. Wyjątkowy i bardzo ważny w kontekście całej uroczystości. W rozmowie z BBC przyznała, że przed koronacją wzięła kilka tabletek przeciwbólowych, by wytrzymać z tak ciężkim przedmiotem w rękach.

Penny Mordaunt, przewodnicząca brytyjskiej Izby Gmin i posłanka Partii Konserwatywnej, jako pierwsza kobieta w historii niosła i prezentowała historyczne miecze podczas koronacji brytyjskiego monarchy. W rozmowie z Nickiem Robinsonem w programie BBC "Political Thinking", która ukazała się w czwartek, Mordaunt przyznała, że udział w koronacji Karola III był dla niej "ogromnym zaszczytem", a okres przed uroczystością był "bardzo emocjonalnym" czasem".

Penny Mordaunt James Veysey/Avalon/PAP

Penny Mordaunt przed koronacją wzięła "kilka tabletek przeciwbólowych"

Jak opisuje BBC, Penny Mordaunt wniosła do Opactwa Westminsterskiego XVII-wieczny Miecz Państwowy (Miecz Stanu) wykonany dla Karola II, a następnie już w opactwie, wymieniła go na lżejszy Miecz Ofiarowania. Ten drugi, wysadzany diamentami, rubinami i szmaragdami, symbolizuje władzę królewską oraz akceptację przez monarchę jego obowiązków i cnót rycerskich. Niosła go przed królem, gdy opuszczał opactwo. BBC dodaje też, że były to dwa z czterech mieczy używanych podczas ceremonii, a praktyka ta sięga czasów koronacji Ryszarda Lwie Serce w 1189 roku.

Penny Mordaunt niesie miecz przed królem Karolem III Yui Mok/PA/PAP

Mordaunt została zapytana przez dziennikarza, czy przed koronacją ćwiczyła. Miecz Państwowy waży ok. 3,6 kg, a ona - jak wyliczył tabloid "Daily Mail" - trzymała go w jednej pozycji przez 51 minut. - Nie byłam na siłowni od pół roku - odpowiedziała. - Wzięłam wcześniej kilka tabletek przeciwbólowych, aby mieć pewność, że dam radę - wyznała. Dodała też, że dzięki służbie w rezerwie Królewskiej Marynarki Wojennej (Royal Naval Reserve) w Portsmouth w przeszłości wiedziała w jaki sposób najlepiej utrzymać krążenie krwi w organizmie. Kluczem do wytrzymania tak długiego czasu z ciężkim mieczem w rękach było "kręcenie palcami u stóp", a także wcześniejsze przygotowanie, czyli "zjedzenie pożywnego śniadania" i "założenie wygodnych butów".

Występ Mordaunt podczas uroczystości stał się pretekstem do wielu memów tworzonych przez użytkowników mediów społecznościowych. Polityk przyznała, że dało jej to dużo radości. Wymieniła np. zdjęcie, na którym miecz został zamieniony przez internautów na kebaba. - Świetna robota, brytyjska opinio publiczna - stwierdziła. - Miło jest być rozpoznawalnym i myślę, że byłam w pewnym sensie metaforą wszystkich tego dnia. Każdy robił to, co chciał i zrobił to naprawdę dobrze - powiedziała.

Penny Mordaunt PAP/EPA/ANDY RAIN

Autor:pb//am

Źródło: BBC