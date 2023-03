Nicola Zalewski miał wyjątkowego kibica. Na trybunach w Warszawie pojawiła się jego włoska dziewczyna

czytaj dalej

Autobus szkolny przewożący dzieci do szkoły w Skulsku (woj. wielkopolskie) nie nadawał się do jazdy. Wykazała to kontrola, w której trakcie inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu znaleźli szereg nieprawidłowości. Jedną z najpoważniejszych były szyby przyklejone taśmą. Autobus został skierowany do warsztatu.