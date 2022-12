Pies, którego znają internauci na całym świecie, przestał jeść i pić. "Jestem pewna, że znów stanie się cud"

Właścicielka Kabosu na bieżąco informuje na Instagramie ponad 400 tysięcy obserwatorów psa o aktualnym stanie jego zdrowia. Od czasu Wigilii Bożego Narodzenia apetyt zwierzaka zdążył się nieco poprawić. Obecnie porusza się on jednak zdecydowanie rzadziej i wolniej niż na co dzień. "Nie ma mowy, że to koniec. Jestem pewna, że znów stanie się cud" - napisała w jednym z postów Sato, nawiązując do poprzednich problemów ze zdrowiem 17-letniego zwierzęcia.