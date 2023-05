Ślady śmiertelnej choroby w toaletach sprzed 2,5 tysiąca lat. Znajdowały się w domach ówczesnej elity

Analiza szamba ulokowanego pod liczącymi ok. 2,5 tysiąca lat toaletami w Jerozolimie, wykazała obecność pasożytów wywołujących czerwonkę - poinformowali naukowcy z University of Cambridge. Przebadany przez nich materiał pochodzi z domów starożytnej miejskiej elity. Choroba objawia się m.in. krwawą biegunką i może prowadzić do śmierci.

Wyniki badania zostały opublikowane 25 maja na łamach dostępnej na stronie angielskiego University Of Cambridge sekcji "Parasitology" (z pol. - parazytologia, czyli nauka o pasożytach - red.). Jak wyjaśniono, badacze z wydziału archeologii znaleźli w materiale wydobytym z szamba pod dwiema kamiennymi toaletami ślady pasożytów wywołujących czerwonkę, ostrą chorobę zakaźną jelit. Odchody przebadano również pod kątem obecności innych pasożytów często wywołujących biegunkę. Ich śladów jednak nie znaleziono.

Jerozolima. Pasożyty w starożytnej toalecie

Przebadane toalety pochodzą sprzed ok. 2,5 tysiąca i znajdowały się w domach należących do ówczesnej miejskiej elity. Opisujące odkrycie Brytyjczyków CNN podkreśla, że Jerozolima była wtedy politycznym i religijnym centrum imperium asyryjskiego. Zamieszkiwało ją - w zależności od dokładnego okresu - od ośmiu do 25 tysięcy osób. Naukowcy zaznaczają, że jest to najstarszy odnaleziony dowód obecności tej choroby. "Czerwonka przenoszona jest przez odchody zanieczyszczające wodę pitną i żywność. Podejrzewamy, że w starożytnych miastach Bliskiego Wschodu mogła być dużym problemem, który narastał ze względu na przeludnienie, upały, obecność much i utrudniony dostęp do wody, zwłaszcza latem" - wyjaśnił cytowany na stronie czasopisma Piers Mitchell, który stał na czele zespołu badaczy z Cambridge.

"Miasta nie były budowane według planu, nie miały sieci kanalizacyjnej, nie istniały jeszcze spłuczki toaletowe, a ludzkość nie miała pojęcia o mikroorganizmach i sposobach ich rozprzestrzeniania się. W regionie istniały toalety z szambami, jednak zazwyczaj tworzono jej jedynie dla miejskich elit" - dodał badacz.

Czerwonka - co to za choroba?

Częstym objawem czerwonki jest krwawa biegunka, stąd jej nazwa. Jako jednostkę chorobową po raz pierwszy opisał ją żyjący w V i IV wieku p.n.e. grecki lekarz Hipokrates. Nieleczona czerwonka może prowadzić do zgonu. W starożytności śmiertelność tej choroby była znacznie wyższa niż dziś. Obecnie, jak zaznacza CNN, większość ofiar śmiertelnych czerwonki to dzieci. W ich przypadku infekcja jest szczególnie niebezpieczna, może przyczyniać się do zahamowania rozwoju fizycznego czy upośledzenia funkcji poznawczych.

Autor:kgo//am

Źródło: CNN, University od Cambridge