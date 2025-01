Hurkle-durkling w ostatnim roku podbijało media społecznościowe. To wylegiwanie się przez wiele godzin w pościeli, zalecane m.in. osobom przemęczonym, zestresowanym pracą czy przebodźcowanym. Jako że w tym roku jednym z trendów urlopowych ma być tzw. staycationing, czyli po prostu pozostanie w domu, hurkle-durkling może iść z nim w parze.

Hurkle-durkling to fraza, która używana była już w XIX wieku przez Szkotów. W ten sposób nazywali oni długie godziny wylegiwania się w łóżku. Popularność zwrot ten odzyskał w ostatnim roku za sprawą mediów społecznościowych. Przyczyniła się do tego m.in. amerykańska aktorka Kira Kosarin, która w opublikowanym na TikToku nagraniu wyjaśnia, czym jest hurkle-durkle. Wideo zyskało już ponad 4 miliony wyświetleń. I zachęciło innych do udostępnienia filmów, na których sami cieszą się dobrym hurkle-durklingiem.