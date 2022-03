Gronostaj europejski w pytaniu z "Milionerów"

czytaj dalej

Komentując ukraińsko-rosyjskie negocjacje w Stambule sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział we wtorek, że do tej pory nie pojawiały się oznaki, które świadczyłyby, że Rosja poważnie traktuje rozmowy z Ukrainą. Dodał, że Stany Zjednoczone będą się skupiać na tym, co Moskwa robi, a nie tym, co mówi. Szef ukraińskiego wywiadu ocenił z kolei, że Władimir Putin może rozważać "scenariusz koreański" dla Ukrainy.