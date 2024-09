Elon Musk zaprzeczył pogłoskom łączącym go z włoską premier Giorgią Meloni, komentując jeden z wpisów na należącej do niego platformie społecznościowej X. Po ostatnim spotkaniu z włoską polityczką media po obu stronach Atlantyku rozpisywały się na temat komplementów, jakie prawili sobie wzajemnie.

Zdjęcia jednego z najbogatszych ludzi świata i pierwszej kobiety na stanowisku premiera Włoch obiegły media społecznościowe po tym, jak Musk w poniedziałek wręczył Meloni "Global Citizen Award", przyznaną jej przez think tank Atlantic Council.

Giorgia Meloni i Elon Musk w Nowym Jorku

- To zaszczyt wręczyć tę nagrodę kobiecie, która jest jeszcze piękniejsza wewnątrz, niż na zewnątrz. Wykonała niesamowitą pracę. Jest autentyczna, szczera, rozważna, czego nie zawsze można powiedzieć o politykach - mówił Musk, przemawiając przed wręczeniem nagrody. Szefowa włoskiego rządu odpowiedziała, że Musk jest "szlachetnym geniuszem".

Jak podaje agencja Reutera, to sama Meloni, która w 2023 roku rozstała się ze swoim partnerem, poprosiła Muska, by ten wręczył jej wyróżnienie. Miliarder w zeszłym roku dwukrotnie odwiedził Włochy, by spotkać się z polityczką - w czerwcu i grudniu.