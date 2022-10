Czego nie jeść, aby mieć zdrowe serce? Kardiolog wymienia pięć nieoczywistych produktów

Istnieją produkty, co do których nie ma wątpliwości, że ich nadmierne spożycie może być szkodliwe dla zdrowia. To słodycze, fast-foody czy inne tłuste potrawy. Jest też jednak grupa produktów, które wydają się odgrywać pozytywną rolę w diecie, a tak naprawdę należy ich unikać. Szczególnie w trosce o zdrowe serce.

Chleb i bułki - mogą zawierać dużo sodu

Wiele osób może być zaskoczonych faktem, że chleb i inne wypieki należą do największych "dostawców" sodu do organizmu człowieka. Tymczasem wysokie jego spożycie może podnosić ciśnienie krwi, co jest jednym z największych czynników ryzyka zapadalności na choroby serca i udaru mózgu. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego rekomenduje spożywanie do 6 g soli dziennie, co odpowiada około 2400 mg sodu (100 mmol), natomiast u chorych na nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi zaleca zmniejszenie spożycia soli do 3 g (1200 mg sodu). Tymczasem zwykły bajgiel może zawierać 500 mg sodu. Z kolei przetworzone mąki, znajdujące się niekiedy w bochenkach chleba, mogą podnosić poziom cukru we krwi.