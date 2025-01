Około 15 procent seniorów cierpi z powodu łagodnych zaburzeń poznawczych - podkreślają naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Anglii w artykule opublikowanym w czasopiśmie naukowym "PNAS Nexus". Taki stan to najsilniejszy czynnik ryzyka rozwoju demencji, w tym choroby Alzheimera. Jednocześnie badacze zwracają uwagę na znany już związek między zapaleniem przyzębia i właśnie pogorszeniem funkcji poznawczych. Naukowcy wyjaśniają, że istnieją dwa możliwe rodzaje powiązań między jamą ustną i mózgiem.

Po pierwsze patogenne bakterie mogą z jamy ustnej przedostać się do krwiobiegu i dotrzeć do mózgu. Po drugie mogą oddziaływać na bakterie oddziałujące na azotany ważne dla wytwarzania tlenku azotu potrzebnego mózgowi do zachowania plastyczności synaptycznej i długotrwałego wzmocnienia połączeń między neuronami.