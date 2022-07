Dwulatka wypadła z okna na szóstym piętrze, złapał ją przypadkowy przechodzień. Nagranie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek 19 lipca, w mieście Tongxiang we wschodnich Chinach. Jak informuje portal China Daily, Shen Dong miał już wejść do banku, w którym pracuje, gdy zobaczył, że z okna na szóstym piętrze budynku po drugiej stronie ulicy zwisa dziecko, jak się później okazało - dwuletnia dziewczynka. Wraz z inną osobą - kobietą, prawdopodobnie koleżanką z pracy - Dong pospieszył jej na ratunek.