ADHD u dorosłych. Jakie objawy powinny zaniepokoić?

Badanie: skutki uboczne leków na ADHD

Wielu dorosłych nie wie, że cierpi na ADHD

Do objawów ADHD w dorosłości zalicza się na przykład przykład ciągłe przeskakiwanie między wykonywanymi zadaniami i niekończenie ich, łatwe rozpraszanie się, nieprzykładanie uwagi do szczegółów, popełnianie błędów wynikających z nieuwagi, brak organizacji, gubienie rzeczy, zapominanie o spotkaniach czy płaceniu rachunków. Są to objawy z kategorii nieuwagi (inattentiveness - ang.) i to one występują częściej w życiu dorosłym niż te związane z nadpobudliwością (hyperactivity - ang.). Wiercenie się, niezdolność do cierpliwego czekania na swoją kolej, wtrącanie się w rozmowę, czy głośne zachowanie to objawy występujące głównie w wieku dziecięcym i mają tendencję do zmniejszania się wraz z wiekiem. U dorosłych występować może za to zmienność nastrojów, nerwowość, trudność z powstrzymaniem się od mówienia, przerywanie innym i wtrącanie się, trudności z radzeniem sobie ze stresem, niecierpliwość, podejmowanie ryzykownych zachowań np. jadąc samochodem.