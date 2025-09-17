Założyciel znanej marki odchodzi po prawie 50 latach

Jerry Greenfield, współzałożyciel Ben & Jerry's, opuścił firmę produkującą lody po prawie 50 latach pracy, co pogłębiło spór z Unilever, spółką-matką.

Greenfield wraz z Benem Cohenem stworzył w 1978 roku jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek lodowych na świecie.

Sklep z lodami Ben & Jerry's Walter Cicchetti/Shutterstock

Spór o niezależność i wartości

W liście udostępnionym w mediach społecznościowych przez Cohena, Greenfield stwierdził, że producent lodów utracił niezależność po tym, jak Unilever wstrzymał jego działalność społeczną. Podkreślił, że odejście z firmy było "jedną z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych decyzji", jakie kiedykolwiek podjął, ale nie może już "z czystym sumieniem" pracować dla firmy, która została "uciszona" przez Unilever.

Stało się tak pomimo umowy, która chroniła misję społeczną marki, gdy 25 lat temu połączyła się z Unilever.

Jego odejście to kolejny epizod sporu, który rozpoczął się w 2021 roku, kiedy Ben & Jerry's ogłosiło zaprzestanie sprzedaży lodów w izraelskich osiedlach na okupowanym Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie.

Rzecznik The Magnum Ice Cream Company, która została wydzielona z Unilever, powiedział, że firma jest wdzięczna Greenfieldowi, ale nie zgadza się z jego stanowiskiem. - Nie zgadzamy się z jego perspektywą i staraliśmy się nawiązać konstruktywną rozmowę z obojgiem współzałożycieli na temat tego, jak wzmocnić silną, opartą na wartościach pozycję Ben & Jerry's na świecie – powiedział.

Firma Ben & Jerry's od dawna znana jest z publicznego zajmowania stanowiska w kwestiach społecznych, często wspierając kampanie dotyczące takich kwestii jak prawa osób LGBTQ+ i zmiany klimatu.

W maju Cohen został aresztowany podczas protestu w Senacie USA w sprawie pomocy wojskowej dla Izraela i warunków humanitarnych w Strefie Gazy. Protestujący zakłócili przesłuchanie, podczas którego zeznawał sekretarz ds. zdrowia i opieki społecznej Robert F. Kennedy Jr.

Cohenowi postawiono zarzut wykroczenia, a sześciu innych demonstrantów zostało aresztowanych i grozi im szereg poważniejszych zarzutów - poinformowała BBC policja Kapitolu USA.

Autorka/Autor:jjs/ToL

Źródło: Reuters, BBC