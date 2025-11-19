Logo TVN24
Ze świata

Europa chce uwolnić się od Chin. "Kosztowne samozadowolenie"

shutterstock_2246154537
Metale ziem rzadkich występują w minerałach takich jak bastnazyt czy ksenotym
Źródło: Reuters Archive
Europa jest zdana na dostawy metali ziem rzadkich z Chin. Żeby zaspokoić popyt na cenne surowce rządy zmuszone są utrzymywać dobre stosunki z Pekinem, które nie są wolne od napięć. Jednocześnie trwa poszukiwanie alternatywnych źródeł minerałów, które są kluczowe dla europejskiego przemysłu - przekazała stacja CNBC.

Europa - podobnie jak Stany Zjednoczone - jest uzależniona od dostaw 17 pierwiastków ziem rzadkich z Chin. Surowce są niezbędne dla takich gałęzi przemysłu, jak technologie, zielona energia, czy obronność. W tym tygodniu przedstawiciele władz Niemiec i Holandii przebywają w Pekinie, gdzie prowadzą rozmowy m.in. na temat kontroli Chińskiej Republiki Ludowej nad eksportem kluczowych minerałów i chipów półprzewodnikowych.

Monopol Chin na rynku ziem rzadkich

Chiny dominują na rynku metali ziem rzadkich - od wydobycia po proces rafinacji. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) w 2024 roku druga gospodarka świata była odpowiedzialna za 59 proc. światowego wydobycia tych surowców, 91 proc. ich rafinacji i 94 proc. produkcji magnesów powszechnie stosowanych w pojazdach elektrycznych, turbinach wiatrowych, silnikach przemysłowych, centrach danych i systemach obronnych.

"Z tego powodu globalne łańcuchy dostaw w strategicznych sektorach - jak energetyka, motoryzacja, obrona i centra danych AI - stały się podatne na potencjalne zakłócenia" - przekazała MAE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2453408987
USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Technologie są kluczowe w rywalizacji USA-Chiny"
Najnowsze czołgi Abrams w Polsce
Koniec złudzeń. Chiny otwarcie uderzają w NATO
Maciej Michałek

Pekin zawiesza kontrole eksportowe

Wstrząsy na rynku pojawiły się w kwietniu i październiku tego roku, kiedy Pekin ogłosił wymogi licencyjne oraz kontrole eksportowe dotyczące dostaw technologii związanych z metalami ziem rzadkich.

Restrykcje zostały zawieszone na rok po tym, jak Pekin osiągnął porozumienie z Waszyngtonem. Mimo tego główni importerzy surowców - USA i państwa Unii Europejskiej odpowiadający łącznie za 70 proc. dostaw - obawiają się wpływu zakłóceń geopolitycznych na handel, jak zauważyła CNBC.

UE szuka alternatywnych źródeł

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w październiku uruchomienie w regionie programu "RESourceEU" w celu zmniejszenia zależności od cennych minerałów z Chin "w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej". Według decydentki blok osiągnie cel m.in. poprzez wspólne zakupy surowców i recykling istniejących m.in. w bateriach.

Powiedziała również, że UE zwiększy inwestycje w strategiczne projekty "dotyczące produkcji i przetwarzania surowców w Europie". Wspólnota zacieśni też partnerstwo w tym zakresie z takimi krajami, jak Ukraina, Australia, Kanada, Kazachstan, Uzbekistan, Chile i Grenlandia.

"Świat, w którym dzisiaj żyjemy nagradza szybkość, a nie wahanie, ponieważ jest bezlitosny. Globalna gospodarka jest zupełnie inna niż kilka lat temu. Europa nie może już działać w utarty sposób. Nauczyliśmy się tej lekcji boleśnie w sektorze energii, nie powtórzmy jej ponownie w przypadku surowców krytycznych" - podkreśliła nawiązując do zależności UE od rosyjskiej ropy i gazu zanim wybuchła wojna na Ukrainie.

 
Rzadkie metale są kluczowe m.in. do produkcji chipów do telefonów i komputerów
Źródło: Dhester/sxc.hu

Normy środowiskowe ograniczają wydobycie

Europejskie złoża ziem rzadkich znajdują się w Turcji, Szwecji i Norwegii. Jak zauważyła CNBC, region nie ma możliwości wydobywania tych surowców, nie mówiąc o ich rafinacji i przetwarzaniu. Z kolei Chiny posiadają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, inwestycje na szeroką skalę i rozbudowaną infrastrukturę.

Europę ograniczają długie procesy zatwierdzania i normy środowiskowe w zakresie wydobycia. Oznacza to, że regionalne plany gospodarowania tych złóż mogą trwać latami. Konieczność szybkiej dywersyfikacji może skłonić urzędników do zmniejszenia ograniczeń, czego są już pierwsze symptomy. We wrześniu otwarto w Estonii pierwszą na kontynencie fabrykę magnesów z metali ziem rzadkich. Zakład wspierany przez Unię i Kanadę pozyskuje surowce z Australii i Malezji.

"Stawką" odporność gospodarcza Europy

"Dążenie Europy do osiągnięcia zerowej emisji netto i pozycji lidera w dziedzinie cyfryzacji zależy od materiałów, nad którymi nie ma obecnie kontroli" - stwierdzili Hamed Ghiaie, profesor ekonomii i polityki publicznej w ESCP Europe, oraz Filippo Gorelli, analityk w Nexans, w analizie przygotowanej dla Światowego Forum Ekonomicznego.

Jak zwrócili uwagę stawką są "cele klimatyczne i odporność gospodarcza". "Niedobory metali ziem rzadkich -galu lub germanu - mogą spowolnić produkcję półprzewodników, rozwój sztucznej inteligencji, a nawet instalację elektrowni wiatrowych" - ocenili w raporcie.

"Przez dziesięciolecia Europa traktowała surowce jako kwestię towarową, a nie strategiczną. To samozadowolenie stało się kosztowne" - podsumowali.

pc

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: mykhailo pavlenko/Shutterstock

EuropaChinyPolityka zagraniczna ChinSurowce
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica