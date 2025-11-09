Logo TVN24
Ze świata

Zakaz zawieszony. Chiny będą zgadzają się na eksport trzech pierwiastków

Szanghaj, Chiny, terminal kontenerowy
Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać"
Źródło: TVN24
W niedzielę Chiny zawiesiły zakaz zatwierdzania eksportu do Stanów Zjednoczonych "produktów podwójnego zastosowania" związanych z galem, antymonem, germanem oraz materiałami supertwardymi - poinformowało chińskie ministerstwo handlu. Decyzja wchodzi w życie natychmiast i będzie obowiązywała do 27 listopada 2026 roku.

Wszystkie trzy pierwiastki - gal, german i antymon - używane są m.in. do produkcji półprzewodników.

Zawieszenie zakazu obowiązuje od niedzieli do 27 listopada 2026 r., podało ministerstwo w oświadczeniu. Ministerstwo ogłosiło zakaz w grudniu 2024 r.

Rygorystyczne kontrole zawieszone

Ministerstwo zawiesiło również bardziej rygorystyczne kontrole użytkowników końcowych i przeznaczenia końcowego w przypadku eksportu do Stanów Zjednoczonych grafitu podwójnego zastosowania, które zostały wprowadzone wraz z zakazem.

Czy czeka nas "gwałtowna korekta", którą odczuje cały świat?

Czy czeka nas "gwałtowna korekta", którą odczuje cały świat?

Rynki
Subsydia, "brutalna konkurencja" i "wojna cenowa". Jak samochody z Chin prześcigają konkurencję

Subsydia, "brutalna konkurencja" i "wojna cenowa". Jak samochody z Chin prześcigają konkurencję

TVN24

W piątek Chiny ogłosiły zawieszenie innych kontroli eksportowych nałożonych 9 października, w tym rozszerzonych ograniczeń dotyczących niektórych minerałów ziem rzadkich i materiałów do produkcji baterii litowych.

Przywódca Chin Xi Jinping i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uzgodnili wcześniej obniżenie ceł i zawieszenie innych środków handlowych na rok.

Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
Źródło: PAP/EPA/YONHAP
Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI

