Orban: padły ostre słowa

Tusk: Orban jest zdeterminowany, żeby blokować pomoc dla Ukrainy Źródło: TVN24

Rozmowy przywódców UE w Brukseli szef węgierskiego rządu określił jako "kontrowersyjne, wyboiste i nieco trudne".

"Padły ostre słowa"

- Węgry mają prawo zablokować 90-miliardową pożyczkę dla Ukrainy. Nie mieli silniejszego argumentu niż nasz. Chociaż padły ostre słowa, nie podniesiono ani jednego argumentu moralnego, prawnego ani politycznego, który można by wykorzystać przeciwko Węgrom - powiedział Orban.

Premier Węgier wyraził przekonanie, że gdyby Ukraina "nałożyła blokadę naftową na Węgry w grudniu, (Budapeszt) nigdy nie zgodziłby się na pożyczkę w wysokości 90 mld euro". Jednak - w opinii Orbana - jeśli Ukraina czekała na pozytywną decyzję i dopiero wtedy nałożyła blokadę, to "nie może oczekiwać, że (strona węgierska) będzie udawała, że nic się nie stało".

Trwa spór o Przyjaźń

Pod koniec stycznia rurociąg Przyjaźń, którym Rosja dostarcza przez Ukrainę ropę na Węgry i Słowację, został uszkodzony w rosyjskim ataku. Władze w Kijowie zapewniają, że remontują ropociąg, ale rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu, i nazywa te działania "szantażem".

Pytany w piątek o to, czy Węgry zniosą blokadę, jeśli Ukraina przywróci działanie rurociągu, Orban powiedział, że nie chodzi tylko o dopływ ropy, ale także o uzyskanie gwarancji, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy. - Gdy tylko ropa dotrze i otrzymamy gwarancje, że to się nie powtórzy, pieniądze będą mogły zostać natychmiast uwolnione - zadeklarował.

"Niedobory ropy pukają do drzwi"

Premier Węgier zauważył także, że Europa nie przetrwa bez rosyjskich zasobów energetycznych. - Globalne niedobory ropy pukają do drzwi - ocenił.

Komentując kwestię migracji - kolejny z tematów szczytu - Orban powiedział, że niektóre państwa członkowskie domagają się "modelu węgierskiego", który zakłada nie tylko zatrzymywanie nielegalnych imigrantów, ale także odmawianie wjazdu każdej takiej osobie. Powiedział, że w obliczu obecności 4 mln afgańskich uchodźców w Iranie i walk na Bliskim Wschodzie, Europa musi przygotować się na masowy napływ migrantów.

Bruksela zapewnia Kijów

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła na konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli, że Unia Europejska przekaże Ukrainie zapowiadaną pożyczkę w wysokości 90 mld euro "w taki czy inny sposób". Szefowa KE zapewniła też, że UE jest dziś znacznie lepiej przygotowana na ewentualną presję migracyjną niż podczas kryzysu z 2015 r.

Przywódcy na szczycie, obok sytuacji na Bliskim Wschodzie i unijnej pożyczki dla Ukrainy, poruszyli też kwestię wzrostu cen energii i reformy systemu handlu emisjami ETS.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris