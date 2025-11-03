USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"

Metale ziem rzadkich występują w minerałach takich jak bastnazyt czy ksenotym Źródło: Reuters Archive

- Zapraszamy wszystkie zainteresowane państwa do dołączenia do nas - oświadczył Burgum podczas odbywającej się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich międzynarodowej konferencji energetycznej ADIPEC. Nie podał szczegółów.

Konflikt o metale ziem rzadkich

W ramach trwającej chińsko-amerykańskiej wojny celnej Pekin, który ma dominującą pozycję w wydobyciu i przetwórstwie metali ziem rzadkich, nałożył ograniczenia na ich eksport. Choć po osiągnięciu porozumienia handlowego z USA najnowsze restrykcje dotyczące sprzedaży zagranicznej zostały zawieszone, to umowa ta opiewa zaledwie na rok.

Zdaniem obserwatorów agresywna polityka Chin na rynku pierwiastków ziem rzadkich spowodowała zmiany w układzie sił w stosunkach międzynarodowych.

Chiny dowiodły, że są gotowe wykorzystać swoją dominację w kwestii wydobycia i przetwórstwa tych cennych minerałów do strategicznej obrony swoich interesów - ocenił Wang Zichen z pekińskiego think tanku Center for China and Globalization.

Wiosną agencja Bloomberga szacowała, że Chiny kontrolują 90 proc. przetwórstwa tych pierwiastków na świecie.

