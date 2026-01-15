USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy

Trump naciska na miliardowe inwestycje w Wenezueli. ExxonMobil ostrzega Źródło: Reuters

Jak dodał CNN, w nadchodzących dniach i tygodniach można spodziewać się dalszej sprzedaży ropy.

Od czasu ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę i pojmania jej prezydenta Nicolása Maduro na początku tego miesiąca, prezydent Donald Trump jasno dał do zrozumienia, że ​​zamierza wykorzystać ogromne rezerwy ropy naftowej tego kraju.

Dowiedz się więcej: USA chce sprzedawać wenezuelską ropę "bezterminowo"

Sceptyczna reakcja inwestorów na plan Trumpa

Trump powiedział w piątek, że przemysł naftowy zainwestuje co najmniej 100 miliardów dolarów w odbudowę podupadłego sektora energetycznego Wenezueli - choć nie jest jasne, skąd wzięła się ta kwota.

Plany administracji dotyczące kapitalizacji wenezuelskiej ropy naftowej spotkały się w piątek w Białym Domu ze sceptycyzmem ze strony dyrektorów amerykańskich firm energetycznych.

- To nieopłacalne - powiedział Darren Woods, prezes ExxonMobi l, omawiając przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Wenezueli. - Aby w ogóle zrozumieć, jaki zwrot z inwestycji moglibyśmy uzyskać, należałoby stworzyć szereg ram prawnych i handlowych - dodał.

Kilku innych dyrektorów również wyraziło niechęć do prowadzenia interesów w tym ogarniętym wojną kraju Ameryki Łacińskiej. Po długim spotkaniu w Białym Domu w piątek, Trump i jego najwyżsi współpracownicy wyszli z tego bez żadnych poważnych zobowiązań ze strony firm, które miałyby zainwestować miliardy dolarów w tym kraju.

Pierwsza sprzedaż wenezuelskiej ropy przez USA

Szczegóły pierwszej sprzedaży ropy nie były w środę znane. Jednak rzecznik Białego Domu Taylor Rogers powiedział w oświadczeniu, że "zespół prezydenta Trumpa ułatwia prowadzenie pozytywnych, bieżących rozmów z firmami naftowymi, które są gotowe i chętne do poczynienia bezprecedensowych inwestycji w celu odbudowy infrastruktury naftowej Wenezueli".

Złoża ropy naftowej na świecie Źródło: PAP

