Ukraina chce wznowić loty. Jest specjalny zespół

Zespół, działający jako organ doradczy Ministerstwa Rozwoju Wspólnot, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy, ma opracować propozycje dotyczące wznowienia lotów cywilnych. Spotkania jego członków będą odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i internetowo.

Po zakończeniu prac zostaną przygotowane rekomendacje dla kierownictwa ministerstwa dotyczące ponownego uruchomienia portów lotniczych.

Chcą wznowić ruch lotniczy

Według ustaleń Ukraińskiej Prawdy na czele grupy stanął wiceminister Serhij Derkacz. Będzie on mógł zapraszać do współpracy przedstawicieli administracji centralnej, władz lokalnych, przedsiębiorstw oraz instytucji związanych z sektorem lotniczym.

W skład zespołu weszli m.in. reprezentanci Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, Agencji Odbudowy, Sił Powietrznych Ukrainy, Państwowej Administracji Lotnictwa, a także dyrektorzy lotnisk w Boryspolu, Kijowie i Lwowie. W pracach uczestniczy również Andrij Jarmak, dyrektor UkSATSE - agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i jakość usług nawigacji lotniczej w ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

Wcześniej informowano, że europejskie tanie linie lotnicze przygotowują się do powrotu na Ukrainę w momencie, gdy tylko krajowe lotniska zostaną ponownie otwarte dla ruchu pasażerskiego.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski