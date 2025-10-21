Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki

Mbeya Tanzania pociag shutterstock_2308146355
Serengeti w Tanzanii
Źródło: Reuters Archive
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił Tanzanii kredytu w wysokości 76,5 miliona dolarów na budowę arterii kolejowej. Warunkiem udziału BGK w finansowaniu projektu było zaangażowanie polskich podwykonawców i dostawców.

BGK podał, że udzielił kolejnego finansowania w formule tzw. sovereign finance - kredytu dla rządu innego państwa.

"Największy tego typu projekt w historii"

"Kredytobiorcą jest Ministerstwo Finansów Tanzanii. Kredyt jest częścią finansowania międzynarodowego konsorcjum sześciu banków, w którym uczestniczy BGK. Jego łączna wartość to ponad 347 mln dol. (tj. ok 1 mld 260 mln zł), z czego udział BGK jest największy i wynosi 76,5 mln dol. (ok. 278 mln zł)" - podał BGK w komunikacie, zaznaczając, że udzielił finansowania ze środków własnych, zgodnie z rządowym programem Finansowe Wspieranie Eksportu. "Wsparcie o wartości 76,5 mln dol. (ok. 278 mln zł) to największy tego typu projekt w historii BGK" - podkreślił bank.

Podał, że środki posłużą do sfinansowania budowy arterii kolejowej, "kluczowej" dla rozwoju kraju i Afryki Wschodniej.

"Tamtejszy rząd realizuje długoterminowy plan"

Dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej BGK Piotr Kuffel zwrócił uwagę, że Tanzania dąży do równoważonego wzrostu.

- Tamtejszy rząd realizuje długoterminowy plan transformacji, który ma na celu przekształcenie kraju w gospodarkę o wysokich dochodach, konkurencyjną, zrównoważoną i samowystarczalną. Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę z pewnością przyczynią się do osiągnięcia tego celu - stwierdził. Zaznaczył, że rozbudowa kolei umożliwia zwiększenie wydajności i szybkości transportu towarów między głównymi portami na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego a interiorem.

- Tego typu kontrakty eksportowe stwarzają szansę na wyższą marżowość niż w przypadku bardzo konkurencyjnego rynku europejskiego. Szansę, z której mogą skorzystać polscy wykonawcy i podwykonawcy - uważa Kuffel. W jego ocenie Tanzania należy jednak do rynków podwyższonego ryzyka, dlatego - jak stwierdził - z pomocą przychodzi im BGK.

- Daje polskim przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie na obiecujących rynkach afrykańskich - dodał Kuffel.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szef Rady Naukowej WHO o największej nadziei w onkologii

Szef Rady Naukowej WHO o największej nadziei w onkologii

Zuzanna Kuffel
Z mapą wyrwaną z atlasu i jabłkami w plecaku. Tak ruszyli na podbój świata

Z mapą wyrwaną z atlasu i jabłkami w plecaku. Tak ruszyli na podbój świata

TVN24

Na co zostaną przeznaczone pieniądze

Jak przekazał BGK, inwestycja, którą przy pomocy kredytu zrealizuje tanzański rząd, dotyczy budowy, uruchomienia i eksploatacji zelektryfikowanej linii kolejowej o długości blisko 430 km. Podkreślił, że arteria będzie kluczowa dla rozwoju kraju i całej Afryki Wschodniej. Połączy ten region z głównym portem morskim Tanzanii - Dar es Salaam, który jest bramą handlową dla sąsiednich państw. "Warunkiem zaangażowania BGK w transakcję był udział w realizacji zlecenia polskich podwykonawców i dostawców z branży budowlanej. Wobec tego pośrednim beneficjentem finansowania będą polscy eksporterzy" - zaznaczył BGK. W komunikacie dodał też, że kredyt udzielony przez konsorcjum z udziałem BGK ubezpieczy KUKE. - Tanzania jest od kilku lat jednym z najbardziej ulubionych przez kapitał zagraniczny rynków w Afryce. Inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci transportowej, w tym linii kolejowych, mają przyczynić się do przekształcenia kraju w hub eksportowy, a jednocześnie przysłużyć się integracji regionalnej krajów Afryki Wschodniej i obniżenia kosztów transportu dla sąsiadów Tanzanii - uważa dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE Piotr Maciaszek. W jego ocenie ubezpieczenie przez KUKE finansowania kolejowego projektu to wsparcie rozwoju lokalnych gospodarek. - I ogromna szansa dla polskich firm, aby skorzystały z naszego rozwiązania Shop in Poland i zdobyły przyczółek (...) w jednej z dynamicznie rozwijających się gospodarek w Afryce - dodał Maciaszek. BGK wskazał, że to już trzecie finansowanie banku, w którym kredytobiorcą jest bezpośrednio rząd afrykańskiego państwa. Poprzednio BGK udzielił takiego wsparcia rządowi Rwandy (2023 r.) i Angoli (2024 r.).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marco Polo's Rhino / Shutterstock.com

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
pieniądzeBGK
Zobacz także:
Galerie d'Apollon w Luwrze
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone
Ze świata
pociąg Polregio kolej
Prezes kolejowego giganta odwołany
Z kraju
shutterstock_2541212473
Prawo do codziennej pracy zdalnej. Decyzja sądu
Ze świata
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"
Prawo
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
Z kraju
Donald Trump
To ma być "obsesja Trumpa". "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
Ze świata
shutterstock_2275321547
Barcelona ograniczy dostęp do jednej z głównych atrakcji miasta
Turystyka
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
Tech
Węgry. Pożar rafinerii MOL w Szazhalombatta w pobliżu Budapesztu
Pożar i wybuch w rafinerii MOL
TVN24
biuro komputer praca shutterstock_2681596065
Podwyżki pensji i "rekordowy" czas szukania pracy
Dla pracownika
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Osiem milionów zgłoszeń, awaria tysięcy usług i stron. "Bardzo kruchy może być internet"
Tech
shutterstock_1640168422
Szwajcarskie zegarki w odwrocie. Przez decyzję Trumpa
Ze świata
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Dopłaty do rat pod lupą. Będzie kontrola
Nocne niebo, spadające gwiazdy
Lot na Księżyc. "Będziemy mieli wyścig kosmiczny"
Ze świata
Agata Kornhauser-Duda
Znikające nazwisko w bazie. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP
Z kraju
Biuro zarządu JSW
Minister energii podjął decyzję w sprawie państwowego giganta na skraju bankructwa
Z kraju
Kiedy pierwszy telefon dla dziecka? Czy smarfon to dobry prezent na komunię?
Cyberprzemoc dotyka najmłodszych. Minister: wcale nie w social mediach
Tech
Prezydent Donald Trump i premier Australii Anthony Albanese
USA i Australia zawarły ważną umowę
Ze świata
Laureaci konkursu Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego
Znamy laureatów nagrody Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego
Z kraju
Karol Nawrocki
Nawrocki: to kluczowy dla całego regionu korytarz
Moto
Pegasus
Tego internauci boją się najbardziej. Nowe zagrożenie
Z kraju
20 1800 dns cl-0016
"Liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd"
Z kraju
Kontenerowiec "Istanbul Bridge"
"Nowy system". To pierwszy taki statek, który zawinął do polskiego portu
Z kraju
Jan Grabowski
"Produkujemy sprzęt szybciej". Efekt wojny w Ukrainie
Z kraju
Bronislaw Komorowski i Lech Walesa w towarzystwie "Luvabulls" - cheerleaderek zespołu Chicago Bulls.
Nowe prace byłych prezydentów. Nie tylko Andrzej Duda szedł do biznesu
Z kraju
shutterstock_1529947826
Zablokują wypożyczanie hulajnóg. Władze zdecydowały
Ze świata
Ursula von der Leven
"Przestroga" dla Unii Europejskiej
Ze świata
Władimir Putin
"To najsilniejsze uderzenie w finansowanie wojennej machiny Putina"
Ze świata
Okulary Ray-Ban Meta
"Motor wzrostu". Akcje mocno w górę
Rynki
Andrzej Duda
Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica