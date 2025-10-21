Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki

Serengeti w Tanzanii Źródło: Reuters Archive

BGK podał, że udzielił kolejnego finansowania w formule tzw. sovereign finance - kredytu dla rządu innego państwa.

"Największy tego typu projekt w historii"

"Kredytobiorcą jest Ministerstwo Finansów Tanzanii. Kredyt jest częścią finansowania międzynarodowego konsorcjum sześciu banków, w którym uczestniczy BGK. Jego łączna wartość to ponad 347 mln dol. (tj. ok 1 mld 260 mln zł), z czego udział BGK jest największy i wynosi 76,5 mln dol. (ok. 278 mln zł)" - podał BGK w komunikacie, zaznaczając, że udzielił finansowania ze środków własnych, zgodnie z rządowym programem Finansowe Wspieranie Eksportu. "Wsparcie o wartości 76,5 mln dol. (ok. 278 mln zł) to największy tego typu projekt w historii BGK" - podkreślił bank.

Podał, że środki posłużą do sfinansowania budowy arterii kolejowej, "kluczowej" dla rozwoju kraju i Afryki Wschodniej.

"Tamtejszy rząd realizuje długoterminowy plan"

Dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej BGK Piotr Kuffel zwrócił uwagę, że Tanzania dąży do równoważonego wzrostu.

- Tamtejszy rząd realizuje długoterminowy plan transformacji, który ma na celu przekształcenie kraju w gospodarkę o wysokich dochodach, konkurencyjną, zrównoważoną i samowystarczalną. Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę z pewnością przyczynią się do osiągnięcia tego celu - stwierdził. Zaznaczył, że rozbudowa kolei umożliwia zwiększenie wydajności i szybkości transportu towarów między głównymi portami na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego a interiorem.

- Tego typu kontrakty eksportowe stwarzają szansę na wyższą marżowość niż w przypadku bardzo konkurencyjnego rynku europejskiego. Szansę, z której mogą skorzystać polscy wykonawcy i podwykonawcy - uważa Kuffel. W jego ocenie Tanzania należy jednak do rynków podwyższonego ryzyka, dlatego - jak stwierdził - z pomocą przychodzi im BGK.

- Daje polskim przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie na obiecujących rynkach afrykańskich - dodał Kuffel.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze

Jak przekazał BGK, inwestycja, którą przy pomocy kredytu zrealizuje tanzański rząd, dotyczy budowy, uruchomienia i eksploatacji zelektryfikowanej linii kolejowej o długości blisko 430 km. Podkreślił, że arteria będzie kluczowa dla rozwoju kraju i całej Afryki Wschodniej. Połączy ten region z głównym portem morskim Tanzanii - Dar es Salaam, który jest bramą handlową dla sąsiednich państw. "Warunkiem zaangażowania BGK w transakcję był udział w realizacji zlecenia polskich podwykonawców i dostawców z branży budowlanej. Wobec tego pośrednim beneficjentem finansowania będą polscy eksporterzy" - zaznaczył BGK. W komunikacie dodał też, że kredyt udzielony przez konsorcjum z udziałem BGK ubezpieczy KUKE. - Tanzania jest od kilku lat jednym z najbardziej ulubionych przez kapitał zagraniczny rynków w Afryce. Inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci transportowej, w tym linii kolejowych, mają przyczynić się do przekształcenia kraju w hub eksportowy, a jednocześnie przysłużyć się integracji regionalnej krajów Afryki Wschodniej i obniżenia kosztów transportu dla sąsiadów Tanzanii - uważa dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE Piotr Maciaszek. W jego ocenie ubezpieczenie przez KUKE finansowania kolejowego projektu to wsparcie rozwoju lokalnych gospodarek. - I ogromna szansa dla polskich firm, aby skorzystały z naszego rozwiązania Shop in Poland i zdobyły przyczółek (...) w jednej z dynamicznie rozwijających się gospodarek w Afryce - dodał Maciaszek. BGK wskazał, że to już trzecie finansowanie banku, w którym kredytobiorcą jest bezpośrednio rząd afrykańskiego państwa. Poprzednio BGK udzielił takiego wsparcia rządowi Rwandy (2023 r.) i Angoli (2024 r.).

