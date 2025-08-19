Operator ekskluzywnych klubów opuszcza giełdę. Ashton Kutcher ma być w zarządzie

Soho House przechodzi w ręce prywatne i kończy swoją burzliwą przygodę z giełdą. Wartość transakcji to 2,7 miliarda dolarów. W nowym zarządzie zasiąść ma znany aktor Ashton Kutcher - podał Reuters.

Jak wskazała agencja, głównym inwestorem ma być nowojorska firma MCR Hotels. Przypomniała też, że operator ekskluzywnych klubów Soho House wszedł na giełdę w 2021 roku.

Zmiany w zarządzie Soho House

Akcjonariusze Soho otrzymają 9 dolarów za akcję - podano. To o 17,8 proc. więcej niż wynosił kurs akcji w piątek.

Aktor i inwestor technologiczny Ashton Kutcher dołączy do zarządu Soho House po sfinalizowaniu transakcji. Odpowiedzialnym za finanse firmy ma być weteran branży hotelarskiej Neil Thomson, który zastąpi Thomasa Allena.

Historia Soho House

Soho zostało założone przez restauratora Nicka Jonesa w 1995 roku przy Greek Street w Londynie nad jego restauracją Cafe Boheme. Miało to być miejsce spotkań ludzi kreatywnych. Klub był znany ze stylowego wystroju wnętrz i ekskluzywności. Obecnie firma działa w Europie, Ameryce Północnej i Azji - opisała Agencja Reutera.

Dodała, że niecałe trzy lata po wejściu na giełdę Soho powołało specjalną komisję, aby zbadać możliwość przekształcenia spółki w prywatną. Pomimo wzrostu liczby członków i przychodów, firma miała problemy finansowe.

Kupno akcji Soho House

W ramach nowej umowy MCR Hotels przejmie akcje Soho notowane na giełdzie, a założyciel Nick Jones oraz prezes Ron Burkle i jego firma inwestycyjna Yucaipa zachowają większościową kontrolę nad przedsiębiorstwem.

Daniel Loeb, którego fundusz hedgingowy Third Point posiada prawie 10 proc. udziałów w Soho, na początku tego roku wezwał spółkę do przeprowadzenia "uczciwego" procesu sprzedaży. Soho pod koniec 2024 r. przedstawiło ofertę wykupu przez nieznane konsorcjum.

Miliarder stwierdził, że inne podmioty posiadające doświadczenie w inwestowaniu w sektorze hotelarskim mogą być zainteresowane tym aktywem. Nazwał również ofertę 9 dolarów za akcję "korzystną", choć zwrócił uwagę na "konflikt interesów i nadmierny wpływ na zarząd" ze strony Burkle'a - wskazał Reuters.

Agencja podała, że Burkle i Jones posiadają łącznie około trzech czwartych udziałów w spółce.

