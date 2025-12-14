Retro płyty przeżywają renesans. Wielu kupuje, ale ich nie słucha

Logo TVN24
Pokolenie Z sprawiło, że ożywił się popyt na płyty winylowe, które latami były uważane za przeżytek. Aż 60 procent osób z tej grupy wiekowej twierdzi, że kupuje albumy analogowe. Ale to nie oznacza, że ich słuchają - donosi CNN.

Według raportu Futuresource Consulting "Audio Tech Lifestyles" sprzedaż płyt winylowych wzrastała w ostatnich latach o średnio 18 proc. rocznie. Przyczyniły się do tego "zetki", jak potocznie określa się osoby urodzone między 1995 a 2010 rokiem. Jednak, jak wynika z analizy, niekoniecznie robią to, ponieważ doceniają analogowe brzmienie. Ok. 40 proc. nabywców płyt w Stanach Zjednoczonych nie posiada gramofonu.

"Konsumpcja symboliczna" wynagradza inne aspekty życiowe

Z kolei według badania Vinyl Alliance 56 proc. miłośników winyli z pokolenia Z docenia płyty ze względów estetycznych, a 37 proc. wykorzystuje je do wystroju wnętrz. Jared Watson, adiunkt marketingu na New York University, skomentował, że zjawisko można określić mianem "konsumpcji symbolicznej".

- Dzięki temu można pokazać, że jest się prawdziwym fanem, bądź tym bardziej docenić artystę - zauważył.

Przedstawiciele pokolenia Z lubią małe przyjemności, jak dodał Watson. Jako jedne z nich analityk wymienił drogie kawy na mieście, ubrania, czy bilety na koncerty.

- To jeden z przejawów faktu, że wydarzenia życiowe, takie jak zakup domu lub ślub zostały opóźnione, więc młodzi szukają satysfakcji gdzie indziej. Mogą sprawić sobie przyjemność mniejszymi nagrodami. I właśnie dlatego następuje wzrost popytu na rynku przedmiotów kolekcjonerskich - stwierdził.

Winyle wróciły dzięki gwieździe pop

Renesans popularności płyt winylowych można przypisać w dużej mierze gwieździe muzyki pop Taylor Swift, która swoje albumy analogowe promowała jako artystyczne wydania kolekcjonerskie. Umieszczała na nich dodatkowe nagrania, a w zestawie można było znaleźć plakaty i wiersze dla oddanych fanów.

Płyta winylowa Taylor Swift.
Taylor Swift napędziła sprzedaż winyli dzięki wydaniom kolekcjonerskim.
Źródło: Shutterstock

Raport firmy Luminate pokazał, że pięć albumów Swift znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się płyt winylowych w ubiegłym roku w USA. Wśród nich znalazły się takie wydania jak "The Tortured Poets Department", który sprzedał się w 1,48 mln egzemplarzy oraz "Midnights" - 188 tys. egzemplarzy. Artystka oferuje obecnie cztery wersje drugiego z tych albumów na swojej amerykańskiej stronie internetowej. Po złożeniu tylnych okładek powstaje tarcza zegara.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Muzyka biznes Młodzież
