Rubio o Polsce. "Są dokładnie tym, czego potrzebuje G20"

Spotkanie szefów MSZ G20. Relacja Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Szef amerykańskiej dyplomacji, który jest gospodarzem dwudniowego spotkania G20, przypomniał na przyjęciu w piątek wieczorem, że Polska uczestniczy w tegorocznym posiedzeniu G20 jako pełnoprawny uczestnik.

USA o Polsce

- Prezydent Trump uważa, że jej (Polski) sukces gospodarczy oraz jej rosnące wpływy na arenie międzynarodowej są dokładnie tym, czego potrzebuje G20, aby stawić czoła najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, przed którymi wszyscy stoimy. Bardzo się cieszymy, że Polska jest dziś i przez cały ten tydzień razem z nami - powiedział Rubio.

Spotkanie G20 w Atlancie, podczas którego odbywają się sesje plenarne i spotkania dwustronne, trwa od piątku. Polskę reprezentuje na nim wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Rosja o Polsce

W Atlancie jest też minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. W piątek powiedział on, że zaproszenie Polski na spotkanie G20 jest bezproduktywne i zrywa z praktyką dyplomatyczną, polegającą na szukaniu konsensusu na takich rozmowach.

- Oczywiście jest to złamanie zasad dyplomacji, a szczególnie dyplomacji wielostronnej, gdzie członkowie stowarzyszeń takich jak G20 pracują na zasadzie konsensusu – powiedział Ławrow.

- Dotyczy to programu, a także zapraszania nowych uczestników – dodał, cytowany przez rosyjskie media. Polska - jak ocenił Ławrow - "nic nie wnosi" do tego spotkania.

Bez zdjęcia

Organizatorzy rozmów w Atlancie zrezygnowali w piątek z tradycyjnego wspólnego zdjęcia uczestników ze względu na sprzeciw części europejskich polityków wobec fotografowania się z Ławrowem. Jednym z nich był Sikorski.

W sobotę szef amerykańskiej dyplomacji ma w planach konferencję prasową. Rubio zaprosił gości do wspólnego oglądania meczu futbolu amerykańskiego po zakończeniu spotkania G20.