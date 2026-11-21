Ze świata Rosyjski statek zaatakowany na Morzu Bałtyckim Oprac. Wiktor Knowski |

Sikorski o wtargnięciu rosyjskich obiektów: będziemy komunikować swoje niezadowolenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fińska Straż Graniczna

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Na miejsce zdarzenia skierowano jednostki straży granicznej, a fińskie siły zbrojne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim na wschodzie Zatoki Fińskiej - powiadomił resort.

Wcześniej rosyjskie władze, cytowane przez agencję Reuters, poinformowały, że statek towarowy płynący do Królewca został zaatakowany przez dwa drony na wodach neutralnych w Zatoce Fińskiej, trzy mile morskie (około 5,5 km) od granicy z Rosją.

Rosyjski statek płonie na wodach Finlandii

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że trwa ewakuacja załogi oraz szacowanie skali uszkodzeń jednostki. Strona fińska powiadomiła, że uszkodzony statek stanął w płomieniach i przemieścił się z wód międzynarodowych na wody terytorialne Finlandii.

Rosyjski statek zaatakowany w Zatoce Fińskiej Źródło zdjęcia: Fińska Straż Graniczna

"Sytuacja nie stanowi zagrożenia dla innego ruchu morskiego. Trwają przygotowania do ewentualnych działań ratunkowych, prowadzone we współpracy z innymi instytucjami w Finlandii oraz na szczeblu międzynarodowym" - podała w komunikacie fińska straż graniczna.

Obwód królewiecki to rosyjska eksklawa nad Morzem Bałtyckim, granicząca z Polską i Litwą. Obszar ten uważany jest za punkt zapalny w relacjach między Rosją a Unią Europejską i NATO - przypomniał Reuters.