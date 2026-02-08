Logo TVN24
Subskrybuj
Ze świata

Pub nie dla każdego. Wprowadzają górną granicę wieku dla klientów

shibuya tokio japonia - eamesBot shutterstock_1454909831
Mieszkańcy północnej i zachodniej części Japonii zmagają się z wyjątkowo obfitymi opadami śniegu
Źródło: Reuters
Tori Yaro to popularna w Tokio sieć pubów. O jednym z nich, który działa w modnej dzielnicy Shibuya, zrobiło się ostatnio głośno po tym, jak wprowadził górną granicę wieku - ta wynosi 39 lat.

W przeciwieństwie do standardowych lokali, które ustalają jedynie dolną granicę wieku (w Japonii to przeważnie 20 lat ze względu na prawo alkoholowe), jeden z punktów sieci Tori Yaro wprowadził również górną granicę.

Przed wejściem do tej izakayi (rodzaj japońskiego pubu z przekąskami) pojawiły się tabliczka z komunikatem: "Wstęp tylko dla klientów w wieku od 29 do 39 lat".

Są wyjątki

Polityka lokalu przewiduje wyjątki. Osoby powyżej 40. roku życia mogą wejść, jeśli są częścią grupy, w której przynajmniej jedna osoba ma mniej niż 40 lat. Zakaz nie dotyczy znajomych i rodzin personelu oraz partnerów biznesowych. Lokal dopuszcza wejście starszych osób po "negocjacjach".

"Wyjaśniamy, że w naszej restauracji jest głośno. Pytamy, czy to komuś odpowiada. Jeśli tak i jeśli ktoś mimo swojego wieku duchem wciąż jest 20-latkiem, to jest mile widziany" – wyjaśnia w rozmowie z Japan Today przedstawiciel ds. PR sieci Tori Yaro, Toshihiro Nagano.

Skąd wziął się ten "miękki" zakaz dla gości po 40-tce? "Starsi klienci często narzekają na hałas w restauracji itd., dlatego postanowiliśmy ograniczyć liczbę osób wchodzących, aby wszyscy mogli wrócić do domu zadowoleni z wizyty u nas" - stwierdził Nagano.

Podkreślił przy tym, że nowe wytyczne nie są wyrazem dyskryminacji, a jedynie nakreślają charakter lokalu, sugerują, jakiej atmosfery można oczekiwać i jaka grupa gości się w nim odnajdzie, a dla jakiej wizyta w takim miejscu może być po prostu uciążliwa. 

Opracował Tomasz Leżoń

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: eamesBot / Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica