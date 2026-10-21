Protesty przewoźników, brakuje paliwa na lotniskach

Urszula Cieślak o sytuacji na rynku paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jacek Niestad/Shutterstock

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Jak podała agencja Ansa, protest przedstawicieli branży transportowej trwa w wielu miejscach Kalabrii i obejmuje blokady dróg. W rezultacie wstrzymanych dostaw brakuje paliwa na lotniskach w Crotone i Reggio Calabria.

Protesty we Włoszech

Akcja ma również poważne konsekwencje dla dystrybucji i handlu żywnością. W supermarketach zaczyna brakować mięsa, owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych, a także wody mineralnej.

Organizator protestu - federacja Fedralog zrzeszająca przewoźników drogowych i firmy transportowe - zapowiedziała jego kontynuowanie do 27 października.

W Kampanii akcja transportowców spowodowała poważne utrudnienia na głównych drogach regionu, m.in. na odcinku autostrady A1 łączącej północ z południem Włoch.

Z kolei w regionie Molise ciężarówki i traktory wjechały do Campobasso, stolicy regionu.

Sycylia - protest odwołano

Na Sycylii protestacyjny paraliż dróg został odwołany przez główne stowarzyszenie jego organizatorów, Sycylijski Komitet Przewoźników.

Decyzja ta zapadła po spotkaniu z ministrem infrastruktury i transportu, wicepremierem Matteo Salvinim, który zapowiedział dopłaty do paliw i ulgi podatkowe dla branży.