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Ze świata

Premier ogłasza sukces. "Otrzymałem potwierdzenie"

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Domański i Tusk
Premier Donald Tusk podczas forum biznesowego w Indiach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Donald Tusk przekazał, że otrzymał zaproszenie na przyszłoroczny szczyt grupy G20. Polskę do tego prestiżowego grona zaprosił premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham.

O otrzymanym zaproszeniu szef polskiego rządu powiedział podczas piątkowego briefingu w Indiach, gdzie przebywa z oficjalną wizytą.

Tusk ogłasza sukces

- Mogę potwierdzić, że otrzymałem także, już też jednoznaczne, zaproszenie od premiera Wielkiej Brytanii do uczestnictwa w G20 - powiedział Tusk.

Jak przypomniał, tegoroczny szczyt odbywa się w Stanach Zjednoczonych, natomiast w przyszłym roku odbędzie się w Wielkiej Brytanii.

- Otrzymałem potwierdzenie, Polska będzie zaproszona i będę mógł osobiście uczestniczyć w tym szczycie - powiedział premier.

Premier w Indiach

Mówił również, że był "mile zaskoczony" deklaracją indyjskiego premiera Narendry Modiego, zgodnie z którą Indie "nie tylko poprą stałą obecność Polski w G20", ale też, że bardzo się cieszą z jej udziału w tegorocznym szczycie.

- Tak trochę żartem powiedzieliśmy sobie, że zrobimy wszystko, żeby siedzieć obok siebie na G20 i nawzajem się wspierać - dodał Tusk.

Szczyt G20

Utworzona w 1999 r. grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych - m.in. USA, Niemcy, Francję, Chiny, Japonię, Indie i Rosję, oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską (od 2023 r.). Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.

Tegoroczny szczyt G20 - grupy zrzeszającej największe gospodarki świata - odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami na Florydzie, a jego gospodarzem będzie amerykański prezydent Donald Trump.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TuskGospodarkaG20
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